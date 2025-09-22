½»Âð¤Ç30Âå½÷À»É¤µ¤ì¤ë¡¡Æ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÎ¿Í¤Î30ÂåÃË¤ò³ÎÊÝ¡¡µÜºê¡¦¿·ÉÙÄ®
21ÆüÌë¡¢µÜºê¸©¤Î½»Âð¤Ç30Âå¤Î½÷À¤¬ÃÎ¿Í¤ÎÃË¤Ë¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÊ¢¤Ê¤É¤ò»É¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Î¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯ÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
21ÆüÌëÃÙ¤¯¡¢µÜºê¡¦¿·ÉÙÄ®¤Î½»Âð¤Ç30Âå¤Î½÷À¤¬µ¢Âð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²È¤Ë¤¤¤¿ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î30Âå¤ÎÃË¤Ë¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÊ¢Éô¤äÂÀ¤â¤â¤ò»É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤ÏÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢22Æü¸á¸å¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤Î¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯ÃË¤òÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ë¤Ï½÷À¤ò»É¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤Ê¤ÉÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£