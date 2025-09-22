TBS NEWS DIG Powered by JNN

µÞÀ­Ãî¿â±ê¤Î¤¿¤á¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤¿¤³¤È¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ä£Å£Å£Î¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦ÃÓ¿¹½¨°ì¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
Âà±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
 

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú £Ä£Å£Å£Î¡¦ÃÓ¿¹½¨°ì ¡Û¡¡µÞÀ­Ãî¿â±ê¤«¤é¡ÖÌµ»ö¤ËÂà±¡¡×¡¡¡Ö¤³¤ÎÀè¤â²Î¤Ë¶¾Çþ¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡×


ÃÓ¿¹½¨°ì¤µ¤ó¤Ï¡ÖµÞÀ­Ãî¿â±ê¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¤ËÂà±¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢Êó¹ð¡£

Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤¿¡¢²¹¤«¤¤Îå¤Þ¤·¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
 



¤½¤·¤Æ¡Ö¾¯¤·ÀÅÍÜ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè¤â²Î¤Ë¶¾Çþ¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡×¤È¡¢µ­¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ºÇ¸å¤Ë¡¢ÃÓ¿¹½¨°ì¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄ²¤â¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 



£¹·î£±£´Æü¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢ÃÓ¿¹½¨°ì¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤È¥´¥ë¥Õ¥­¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó!!¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢76¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡¡´ò¤·¤¤¡Á¢ö¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

 



¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û