²¬»³Å·²»¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¡¡À²¤ì¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ë¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤Æµã¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¸ø¼°Instagram¤¬²¬»³Å·²»¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù²¬»³Å·²»¤ÎÎøÀî½ÕÄ®¤ÏºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡¡ÎáÏÂ¤ÎSNSÊ¸²½¤ò»×¤ï¤»¤ë¡ÈÀµ¤·¤µ¡É¤ÎË½Áö
¡¡Âè36²ó¤Ç¤Ï¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤ÎÀ¯ºö¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿ÎøÀî½ÕÄ®¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤¬¼«³²¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢½ÕÄ®¤ò±é¤¸¤¤Ã¤¿²¬»³Å·²»¤¬¡¢À²¤ì¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç²ÖÂ«¤ò»ý¤Ä»Ñ¤¬¡£ÎÙ¤Ë¤Ï½ÕÄ®¤ÎÌÁÍ§¡¦ÊþÀ¿Æ²´î»°ÆóÌò¤ÎÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ì¾¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¢¤ë2¿Í¤Î²áµî¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¢¤ï¤»¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¾Ð´é¤Ê¤Î¤Ëµã¤±¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹ÎÞ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²¬»³¤ÎÂà¾ì¤òÀË¤·¤àÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Âè36²ó¤Çµ×¡¹¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾¤Î°æ²þ¤á¤Á¤èÌò¤Îµ×ÊÝÅÄ¼ÓÍ§¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë