ソフトバンクの育成ルーキー、相原雄太投手（23）が22日、福岡県筑後市のファーム施設で実戦形式の打撃練習「ライブBP」に登板した。

育成の川原田、大泉、加藤、広瀬結の4人に対して計20球を投げて、安打性の当たりは2本。最速は147キロだった。「横ぶれをしないことや球の高さを間違えないことに取り組んできた。それができた」と振り返った。

奥村政稔3軍ファーム投手コーチ（33）は「全体的に真っすぐは力があり、変化球もよかった。球の強さがだいぶん出てきた」と評価しながらも「最速を出したのは最後の打者。中継ぎだから尻上がりによくなるのではなく、最初の打者から全力で」と注文も付けた。

191センチの長身から投げ下ろす角度のある真っすぐとフォークが魅力の152キロ右腕。埼玉・伊奈学園総合高3年の11月に右肘の靱帯（じんたい）再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けた。さらに仙台大でも右肘を故障して4年の春にメスを入れ、その年のリーグは一度も投げることができなかった。

入団してからは、ファーム非公式戦で登板を重ねた。28試合に出場し1勝1敗、防御率6・03。春先の球速は140キロ前半しか出なかった。「肘を気にしている訳ではないけど、勝手に体がセーブしていて、フォームがいまひとつ決まらず、自信を持って投げることができなかった」

そんな時、ファーム施設で練習していた大関と話をして「自分の最高を引き出す考え方」という本を薦められ、手に取った。「過去と比べても、今と体は違う。それよりもなりたい未来を設定して、そのために何をしていくのか…。考え方が楽になった」と相原は語る。

日々の練習を積み重ねながら、1カ月ほど前からようやく140キロ後半が出るようになり、着実に前進している。「まずは来春のキャンプは宮崎に行けるように、もっと積極的にやっていきたい」と強調。なりたい未来を見据え、歩みを進めていく。（浜口妙華）