¡¡±¦æú¹ü¡Ê¤±¤¤¤³¤Ä¡Ë¹üºÃ½ý¤ÇÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÅÄÍª´ô¤¬¡¢Ìó5¥«·î¤Ö¤ê¤Ë1·³¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£

¡¡ÌøÅÄ¤Ï¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¸½¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤é¤È¾Ð´é¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¤ÏÂÇ·âÎý½¬¤äÁöÎÝÎý½¬¤Ê¤É¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£µ×¡¹¤Î1·³¤ÎÉñÂæ¤Ë¡Öµ×¡¹¤Ë1·³¤Î»î¹ç½Ð¤é¤ì¤ë¡£½Ð¤¿¤éÂ¿Ê¬¡¢¥É¥­¥É¥­¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£

¡¡Ìó5¥«·î1·³¤òÎ¥¤ì¡¢½éÂÐÌÌ¤Î¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤¿¡£ÌøÅÄ¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡£Å¾¹»À¸¤Îµ¤Ê¬¤Ç¤¹¡£Å¾¹»À¸¤é¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡×¤È­à¥®¡¼¥¿Àá­á¤âÁáÂ®¸«¤»¤¿¡£

¡¡ÌøÅÄ¤Ï4·î11Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ç±¦¤¹¤Í¤Ë¼«ÂÇµå¤òÅö¤ÆÉé½ý¸òÂå¡£Ä¹¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¡¢8·î29Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¹­ÅçÀï¡Ê¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë¤ÇÌó4¥«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£