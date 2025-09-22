¡Ö¤¤¤¤Ëí»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Ê¡×44ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥àÆ°¤¯¥â¥Õ¥â¥ÕËíá¤¹¤ä¤¹¤ä¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖºÇ¹â¤ÎÌþ¤·¡×¡ÖÌÜ¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¥Ë¥ã¥ó¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Î°ÂÃ£Í´¼Â(44)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£àÆ°¤¯¥â¥Õ¥â¥ÕËíá¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È´Å¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¿²Íî¤Á¡¡ÌÂÏÇ¤½¤¦¤Ê¥Ë¥ã¥ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Éô²°¤Ç¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¤ËÆ¬¤ò¤Î¤»¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ëàÇËíá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¤ÎÌþ¤·¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¥«¥ï¥¤¥¤¤Ë¤ã¤ó¡×¡Ö¤¤¤¤Ëí»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Ê¡×¡ÖËí¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÍ¥¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌÜ¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¥Ë¥ã¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£