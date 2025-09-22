¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥á¥¤¥¯¤·¤¿¡×¸µÌîµåÁª¼ê¤ÎºÊ¤Ç2»ù¤Î¥Þ¥Þ¡¢40ºÐ¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ëà¥ê¥¢¥ë¤Ä¤Ö¤ä¤¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥â¡¼Ì¼»þÂå¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÁ°È±¿¤Ð¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¡Ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÐÀîÍü²Ú(40)¤¬SNS¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÁ°È±¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÁ°È±¿¤Ð¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¡¤·¤Ð¤é¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡ÄÌÜ¤Ë¤«¤«¤ë¤ÎÀÎ¤«¤é¶ì¼ê¡¡¼«»£¤ê½ª¤ï¤Ã¤ÆÂ®¹¶¤ÇÁ°È±¤Ï²£¤ËÎ®¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÆ±¤¸¼Ì¿¿¤Ç¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥á¥¤¥¯¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢´éÌÌ¤Ë¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥â¡¼Ì¼»þÂå¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç²Ä°¦¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡ª¡×¡Ö¿À¡×¡ÖÁ°È±²¼¤í¤·¤Æ¤ë¤Î¤â²Ä°¦¤¤¤±¤É¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï2000Ç¯¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢05Ç¯5·î¤ËÂ´¶È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£17Ç¯3·î¤Ë¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÌî¾åÎ¼Ëá¤µ¤ó(Ê¡²¬¸©ÂÀºËÉÜ»Ô½Ð¿È)¤È·ëº§¤·¡¢18Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢20Ç¯¤Ë¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£