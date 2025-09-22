金谷拓実が41ランクアップ、アジア2週連続Vの比嘉一貴が日本勢3番手に浮上 松山英樹は17位変わらず【男子世界ランキング】
9月21日付けの男子世界ランキングが発表された。
〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化
国内男子ツアー「ANAオープン」で今季初優勝、通算8勝目を飾った金谷拓実が184位から41ランクアップの143位に浮上した。プレーオフで惜敗した石川遼は今季2度目のトップ10入り。50ランクアップの321位に順位を上げた。前週の日韓亜3ツアー共催大会を制し、「ヤンドーTPC」でアジア2週連続優勝を果たした比嘉一貴は、155位から126位となった。DPワールド（欧州）ツアー「フェデックス・フランスオープン」を制したマイケル・キム（米国）は64位から39位に浮上した。ランキング1位はスコッティ・シェフラー（米国）。2位にローリー・マキロイ（北アイルランド）、3位はザンダー・シャウフェレ（米国）に入れ替わってラッセル・ヘンリー（米国）が立った。松山英樹は17位で変わらず。ほか日本勢は112位久常涼、126位比嘉、127位中島啓太、137位平田憲聖、143位金谷、193位生源寺龍憲がつけている。
