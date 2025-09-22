¡ÖRADWIMPS¡×ÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¡¢¥í¥Ã¥¥ó¤Ç¡ÖËÜµ¤¤Ç»à¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥ÈÈ¯À¸¤Ç¤¢¤ï¤äÂç»´»ö¡Ä
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖRADWIMPS¡×¤ÎÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¡Ê40¡Ë¤¬21Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡ÖROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¡Ö»à¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥í¥Ã¥¥óºÇ½ªÆü¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼Ì³¤á¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¥µ¥¤¥³¡¼¤À¤Ã¤¿¡ª¤³¤ì¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È²Æ¤ò½ª¤ï¤ì¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£²»³Ú¤·¤«¤·¤Æ¤Ê¤¤²Æ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥µ¥¤¥³¡¼¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈËü´¶¤Î»×¤¤¤òµ¤·¤¿ÌîÅÄ¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡ÖºÇ¸å¤Î¶ÊÆ¬¤ÇÆÃ¸ú¤ÎÇúÈ¯¤òÄ¾·â¤Ç¿©¤é¤Ã¤ÆËÜµ¤¤Ç°ì½Ö»à¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç²Ð²Ö¤¬¾å¤¬¤ë±é½Ð¤Ç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¹¢¾Æ¤±¤Æ¡¢¸ÝËìÈô¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡¡¹¬¤¤²Ð½ý²¿²Õ½ê¤«¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤·¤¿¡£º£ÄË¤¤¤Î¤Ï¼ê¤À¤±¡£¤º¡¼¤Ã¤È¥¢¥Á¤¤¡¢¡£¡£¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤ë¡ª¤è¤«¤Ã¤¿¡£±ÇÁü¤Ç´Ñ¤Æ¤Æ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç°ì±þÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥í¥Ã¥¥óÂ¦¤Î¥ß¥¹¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤³¤Á¤é¿Ø±Ä¤ÎÏ¢·È¥ß¥¹¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÈ¿¾Ê²ñ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£