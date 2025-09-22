¡ÚJRAÄêÎã²ñ¸«¡Û¶¥Áö»þ´ÖÂÓ¤Î³ÈÂç¤ÇÇ®Ãæ¾É¤ÎÇÏ¤Ï¸º¾¯¡¡º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ²ÝÂê¤â
¡¡JRA¤Ï22Æü¡¢´ØÅìÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤òJRAËÜÉô¤Ç¼Â»Ü¡£26Ç¯ÅÙ¤Î³«ºÅÆü³ä°Æ¤ä½ëÇ®ÂÐºö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤«¤é¡Ö¶¥Áö»þ´ÖÂÓ¤Î³ÈÂç¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÆÃ¤Ëµ¤²¹¤¬¹â¤¤»þ´ÖÂÓ¤Î12»þ¡Á15»þ¤´¤í¤Î¥ì¡¼¥¹³«ºÅ¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï¿·³ã¶¥ÇÏ¾ì¤Ç7·îºÇ½ª½µ¤«¤é2Àá¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï7·îºÇ½ª½µ¤«¤é8·î3½µ¤Þ¤Ç¤Î4Àá¤Ë³ÈÂç¡£¤µ¤é¤ËÂÐ¾Ý¾ì¤ËÃæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤ò²Ã¤¨¡¢2¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿¢ÌÚ¾ïÌ³Íý»ö¤Ï2Ç¯ÌÜ¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤Ã¤¿½ëÇ®ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç®Ãæ¾É¡Ê6¡Á8·î¡Ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿Æ¬¿ô¤òÈ¯É½¡£¡Öº£Ç¯¤Ï26Æ¬¡£ºòÇ¯¤¬35Æ¬¡¢23Ç¯¤Ï46Æ¬¡×¤È¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¶¥Áö»þ´ÖÂÓ¤Î³ÈÂç´ü´Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²¼¸«½ê¤ÎÂçÉý¤Ê»þ´ÖÃ»½Ì¡£ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤Ï¶¥Áö¼è¤ê¤ä¤á¤Î´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤É¤¦¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×¤Èº£¸å¤Î²ÝÂê¤âµó¤²¤¿¡£