ドル円１４８．１０近辺、ユーロドル１．１７４０近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は148.10近辺、ユーロドルは1.1740近辺で推移している。東京市場では昼にかけてはドル買いが優勢に推移していたが、午後から足元ではその動きを戻してきている。本日これまでのレンジは、ドル円が147.88-148.38、ユーロドルは1.1726-1.1749となっている。米１０年債利回りは４．１４％台から４．１３％を下回ってきている。先週からのドル高の流れを受けた水準で推移しているが、一段の動きは限定的。



USD/JPY 148.10 EUR/USD 1.1740

