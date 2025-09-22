NHKは、配信サービスの「NHKオンデマンド」にて、2004年放送の大河ドラマ「新選組！」を、9月29日から初配信する。同日17時から毎日数話ずつ配信。

2016年の「真田丸」や2022年の「鎌倉殿の13人」の脚本を手掛けた三谷幸喜氏が初めて手掛けた大河ドラマ。主演は香取慎吾。2004年の放送から20年以上を経て「待望の初配信」となる。

幕末、京都の治安を守り、最後まで未来を信じて生きた新選組局長・近藤勇(香取)とその仲間たちの青春群像劇。山本耕史(土方歳三役)、藤原竜也(沖田総司役)、堺雅人(山南敬助役)など、放送当時「20年後に見返すとオールスターキャストになっているはずだ」と三谷氏が公言した、豪華俳優陣が勢ぞろいした作品となっている。

また特設ページでは、配信に先駆けて三谷氏のスペシャルインタビューを掲載。制作当時の思いや、今回の初配信で作品を視聴する人へのメッセージが公開される。

三谷幸喜氏からのメッセージ 抜粋

大河は3作に携わっていますが、最初の「新選組！」は、脚本家としての人生が変わった作品だと思っています。

3作とも思い入れが深いし、どれが一番とは言えないけれど、やっぱり1本目の大河ドラマは大きな節目。あんなに長期間の、史実に沿ったドラマを手がけるのも初めてでしたから。

そして、いまも自信を持って皆さんに観ていただけるものができたと思っています。だから、この作品をもっと広く観てもらえるといいなと、ずっと願ってきました。

雪解けのように配信が解禁になって、いよいよ出揃うのは感無量。「新選組！」そして他の2作も、ぜひこの機会に観ていただけたら嬉しいです。