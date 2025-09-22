俳優の寺島進が２２日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新、群馬・高崎の人気ラーメン店の店主で、元俳優だった小松正一さんの訃報に思いをつづった。

同店の公式ＳＮＳで、２０日に「本日 中華そばこましょう店主 小松正一が旅立ってしまいました。突然すぎて、どう報告すれば良いのか分からずすみません」と報告。

続けて小松さんが２０日に６１歳で亡くなったことを伝え、高崎市内で２６日に通夜、２７日に告別式を行うとした。

これを受け、寺島は２１日にＸで「三船プロの養成所からの同期生で日本一美味い中華そば『＃こましょう』の店主になった、親友の ＃小松正一 が昨日亡くなってしまった。放心状態な俺は、何かしなくては！と鍋を。小松の美味かった鳥鍋を真似して偲んで。合掌」と悲しみをつづった。

また、俳優の勝村政信もＸで「こましょうの小松が亡くなったことがつぶつぶされてました。同い年で、ウインドインザウィローって音楽劇で初めて一緒になって、ずっと仲良くて。売れてたのに、ラーメン屋になりたいって突然役者辞めて、今日突然いなくなりました。小松をかわいがってくださってありがとうございました」と悼んだ。

小松さんは「３年Ｂ組金八先生」シリーズや「ＧＴＯ」「ショムニ」「世にも奇妙な物語」など多くのドラマに出演。８月２７日に店の公式ＳＮＳで「今夏の暑さで体調が万全でないため、しばらくお休みさせて頂きます」「＃今夏は酷暑高湿度にやられました＃体調が良くなったら営業再開します！」と休養を報告。今月１７日には「店主が現在病気療養中」と明かされ、「奇跡的な回復が出来るように『快くなれ！』と元気玉を送ってください」と呼びかけていた。