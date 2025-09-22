¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û±¦Â¹üÀÞ¤ÇÎ¥Ã¦¤ÎÌøÅÄÍª´ô¤¬5¤«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆ¾º³Ê¡¡Á°ÆüÅ¬»þÂÇ¤âÄËº¨¤ÎÁöÎÝ¥ß¥¹¡ÄºûÀîµÈ¹¯¤¬Ëõ¾Ã
NPB¡ÊÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡Ë¤Ï22Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÌøÅÄÍª´ôÁª¼ê¤òÅÐÏ¿¤·¡¢ºûÀîµÈ¹¯Áª¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌøÅÄÁª¼ê¤Ï4·î11Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç±¦É¨¤Ë¼«ÂÇµå¤òÅö¤Æ¡Ö±¦æú¹ü¹üºÃ½ý¡×¤ÇÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢8·î29Æü¤Ë2·³Àï¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢9·î19Æü¤Ë¤Ï³°Ìî¼éÈ÷¤Ë¤âÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£2·³Àï¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç16»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢40ÂÇ¿ô9°ÂÂÇ¡¢6ÂÇÅÀ¤ò´Þ¤àÂÇÎ¨.225¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊýËõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿ºûÀîÁª¼ê¤Ï¡¢Á°Æü21Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë7²ó¤«¤éÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¡£ºÇ½ª²ó¤Ë¤Ï1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¥Á¡¼¥à½é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ä¤â¡¢ÄËº¨¤ÎÁöÎÝ¥ß¥¹¤Ç¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£