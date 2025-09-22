¥¤¥¹¥é¥¨¥ë»²²Ã¡¢ÂÐ±þÃíÌÜ¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÇÀ¤³¦ÂÎÁàÁª¼ê¸¢
¡¡¡Ú¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¶¦Æ±¡ÛÂÎÁà¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬Íè·î¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂåÉ½ÃÄ¤â»²²Ã¤·¤ÆÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç½é¤á¤Æ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤Ï2023Ç¯¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ò½ä¤ê¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë»²²Ã¤Ø¤Î¹³µÄ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£º®Íð¤òÍýÍ³¤Ë³«ºÅ¸¢¤¬ÇíÃ¥¤µ¤ì¤¿¶ì¤¤·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ËÍí¤àÂÐ±þ¤ä¹ñºÝÂç²ñ¤Î±¿±ÄÇ½ÎÏ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï¿Í¸ý¤Î9³ä¶á¤¯¤ò¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤¬Àê¤á¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ø´ó¤êÅº¤¦À¤ÏÀ¤¬¶¯¤¤¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤Ï³°¸ò´Ø·¸¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ÎÆÈÎ©¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·ø»ý¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÂÎÁà¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÏÍè·î19¡Á25Æü¤Ë³«ºÅ¡£¹ñºÝÂÎÁàÏ¢ÌÁ¡ÊFIG¡Ë¤ÎÅÏÊÕ¼éÀ®²ñÄ¹¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÊÌ¤À¡£¹³µÄ¤¬µ¯¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢À¯ÉÜ¤Ë¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤·¤¿ÂÐ±þ¤òË¾¤à¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡23Ç¯¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎU¡½20¡Ê20ºÐ°Ê²¼¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ø¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÀ¯¼£²È¤¬È¿ÂÐ¤òÉ½ÌÀ¡£¼óÅÔ¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÇÓ½ü¤òµá¤á¤ë¥Ç¥â¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£