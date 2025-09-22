シンガー・ソングライターの古内東子が２４日、新作「Ｌｏｎｇ Ｓｔｏｒｙ Ｓｈｏｒｔ」（ソニー）を出す。

「今の自然体の自分を表現できた」と話している。（編集委員 西田浩）

恋愛にまつわる心の震えやうずきを巧みにすくい上げた歌詞を、ジャズやＲ＆Ｂの要素をにじませた洗練されたサウンドに包む。古内ならではの音世界が全編に展開する。

「前作は作詞作曲に加え自ら編曲したので、今回は第三者の視点を入れたかった。その頃、初期の楽曲を特集するコンサートを開き、これが好評だったことから、１９９０年代に私の音楽を支えてくれたベーシストでアレンジャーの小松秀行さんに編曲をお願いすることにしました」

そこからアルバム制作は出発した。気心の知れた音楽家との共同作業で、「余分な肩の力が抜け、今の自分をごく自然に投影した曲を生み出すことができた」という。その中でも気に入っているのが「満月のせいにして」。

「恋愛の歌であると同時に人生そのものに思い悩む姿を描いている。以前だったら素直に書けなかったであろう弱くてもろく、格好悪い自分を気負いなく出している。年齢を重ねたからこそ生み出すことができた曲だと思います」

デビュー当初から、「私の作る曲はすべてラブソング。ラブソングが書けなくなったら音楽をやめる」と公言していた。その気持ちは今も変わらないという。とはいえ独身の頃と結婚し子育てをする現在では、恋愛に対する距離感や生々しさは違ってくるのでは？

「確かに描き方は変わってくるでしょう。ただ、過去の恋や恋愛相手が、今の自分の心を揺さぶることはごく普通にあるはず。年齢にかかわらず恋心は内にあるものだと思っています。いくつになってもその時々のラブソングを作っているでしょう」

新作では、再会したかつての恋人に対する複雑な思いを描いた表題曲がその好例と言えそうだ。

「マイケル・ジャクソンやホール＆オーツなど、１０代の頃から洋楽ばかり聴いていて、そこからの影響は大きかった」と話す。大学在学中の９３年、レコード会社に送ったデモテープをきっかけにデビュー。９６年のシングル曲「誰より好きなのに」で頭角を現し、翌年のアルバム「恋」のヒットで人気を決定づけた。同世代の女性を中心に支持されてきた。

１０月から全国ツアーに臨む。首都圏は２日にビルボードライブ横浜、２１日にビルボードライブ東京で。「管楽器を入れ、華やかなサウンドで新作の世界観を伝えたい」と語った。