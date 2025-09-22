東京2025世界陸上では、4連覇となった200ｍと4×100ｍリレーの二冠を果たし、ファンのハートを鷲掴みにしたノア・ライルズ（28、アメリカ）。前回大会三冠（100ｍ・200ｍ・4×100ｍリレー）、パリオリンピック™の100ｍ王者として臨んだアメリカ短距離界のエースが、そのパフォーマンスで連日、国立競技場を震撼させた。世界最速アニメオタクのムーブで観るものを夢中にさせていく。「もっと速く」を求める最速への準備とは。レースでのメンタルとトレーニングへ取り組みを大会前のインタビューで存分に語っていた。

【一覧】国立が熱狂した『東京2025世界陸上』日程＆日本出場選手＆結果

Q.パリオリンピック™前までなにを考えていましたか？

ライルズ：そのころの自分が世界最速だったと思います。もちろん五輪に行く前にいくつか修正したいこともありました。100mをもう少し速く走りたかったし、200mを走ろうともしました。けれども、100mタイトルが優先でした。

100mのタイトルを自分のものにする事でそれが皆が求めていた事だし、世界最速と認められるようになります。なので100mの集中する事にしました。100mが良くなれば、自然と200mは良くなります。

Q.パリ五輪の100mを振り返ると

ライルズ：ゴールラインをどこでこえたかわかりませんでした。

外に出てきて、ピストルがなり、スタートして最初の10mは、選手たちはこの10mで出来るだけ頑張って、自分より先に行こうとしているのを知っていたので、離れないようにして…。20〜30mくらいで自分に「頑張りどころだ、ギアを上げるんだ」と言い聞かせて走りました。そうすると、皆は離れないで同じ位置のまま進みました。60mになって、先頭を走る選手達との差を縮めていきました。80mになって、先頭集団にいるのはわかりましたが、自分がリードしていませんでした。90mになって、ゴールでディップ（前傾斜）しないといけない。でないと勝てないと考えました。

95mになって、パーフェクトなタイミングでやらないと。得意だから出来ると考えて、今がその時だと。ゴールでディップして、ゴールラインを通り過ぎました。ほかの選手と同じように、自分の名前が一番に出るのを待っていました。

Q.レースの10秒の間に多くの事を考えている…

ライルズ：もちろん！自分の脳の動きはとても速いんです。2024年は過去最高の調子でした。また最初から体を作らないといけなくて、残念だけど、毎年前年とは二度と同じにはなりません。基礎トレーニングから積み重ねていかないといけません。まだ基礎トレーニングを始めて３週間なので。とても大変で、呼吸が荒くなる事も多く、スローな動きなどもあり、多くをこなします。

Q.練習でのコーチとの会話は

ライルズ：肩について話をしていました。オフシーズンに肩が後ろに回ってしまう悪い癖がついてしまって。それが走りのバランスを壊すのでコーチが肩を前にまわすようにアドバイスしてくれました。

そうする事によって、体が前傾姿勢となり、トラックを前に進む助けとなります。もちろん、トラックを前に進みたいですよね。毎日何か新しい事を行い、速くなるようにしています。

Q.何を達成したい

ライルズ：最近になってその事を考えていました。

歳をとるにつれて、世界記録に魅了され、自分自身もどんどん速くなっている中で、けれども、いつも負けた時には、必ず自分はもっと速くならなければと思います。世界記録やタイトルを取る事に重心をおかず、もっと速くなる事のみに集中しています。

今はどれだけ、自分を高められるかだけに集中しています。いつでもスタートを向上させることは出来るし、筋力が弱かった部分を鍛えたりも出来ます。走る為の新しい作戦が必要かもしれないし、そんな事を頭の中でいつもめぐらしています。

なぜなら、自分はいつでも速く走れるから…ただ速く走るではなくて、もっと速くを求めています。

やりたいことなので、難しいとは言いません。だからほしい時には自然に出来るものです。もしそれでもつらいなら、どうしてそれをしているか…思い出してみてください。もちろん言うのは簡単ですが、けれども、目標を持ってやったほうがないよりももちろん良いです。

Q.東京2025世界陸上について

ライルズ：ワクワクしています。過去に多くの場所に行きました。2022年には世界陸上がアメリカ（オレゴン）で行われました。翌年のブダペストにも行きました。どちらもとても楽しかったです。

東京に戻れるのにとても興奮しています。前回東京に行った時にはファンに会えなかったです。ファンの方々が情熱的なのを知っていますし、自分は東京と良好な関係があると思っています。何が起こるか、とても楽しみです。新しい視点とたくさんのエネルギーを見るのが…東京はより良い“ショーマン”になる為の新しい場所です！