¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ËÜÅÄ¿¿ô¥ ¡Û ¡ÖµÍ¤á¤Ã¤ÃµÍ¤á¤Î¥³¥¹¥á¹ç½Éin´Ú¹ñ¡×¡¡´Ú¹ñÂÚºß»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂçÎÌÊü½Ð
ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö±«¤Ç¤ë¤ó¤ë¤ó¤ÇÄ¹·¤Íú¤¤¤¿¤éÀ²¤ì¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ë¤Ï¡¢¹õ¤¤¥´¥àÄ¹·¤¤òÍú¤¤¤¿ËÜÅÄ¤µ¤ó¤¬ÀÐ¾ö¤ÎÉß¤«¤ì¤¿¾®Æ»¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çò¤¤¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤¤¥¹¥«¡¼¥È¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ä¹·¤¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯Ä¹·¤»Ñ¤ÇÀÐ¤ÎÊÉ¤ÎÁ°¤ËºÂ¤ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼Ì¿¿¤«¤é¤Ï¡¢ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖµÍ¤á¤Ã¤ÃµÍ¤á¤Î¥³¥¹¥á¹ç½Éin´Ú¹ñ¡¡ÂçÎÌÊü½Ð¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥³¥¹¥á¹ç½É¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥¹¥á¹ç½É¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿º£²ó¤Î´Ú¹ñÂÚºß¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿²½¾ÑÉÊÅ¹¤âË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çò¤¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤È¥Ç¥Ë¥à¤òÃå¤¿ËÜÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢Ãª¤«¤é¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢²½¾ÑÉÊÅ¹¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëËÜÅÄ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤â¡£
»ÜÀßÆâ¤Ç¤Î»£±Æ¤âÂ¿¤¯¡¢Çò¤¤ÊÉ¤ÎÁ°¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÇØ·Ê¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê²Ö¤äÊ¸»ú¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²«¿§¤¤¼ê¤¹¤ê¤Î¤¢¤ëÇò¤¤³¬ÃÊ¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¥¸¡¼¥ó¥º¤È¤¤¤¦Áõ¤¤¤ÇÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¼¼Æâ¤Ç¤Î¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤È¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Î»£±Æ¤âÊ£¿ô¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥±¡¼¥¹¤òÌÏ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¡¢Çò¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢¥ì¥·¡¼¥ÈÉ÷¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤¬³Ý¤«¤Ã¤¿²«¿§¤¤ÊÉ¤ÎÁ°¤Ç¡¢Çã¤¤Êª¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤Ã¤¿µðÂç¤Ê²ÌÊª¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤ë¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö±«¤Ç¥ë¥ó¥ë¥ó¤Ê¤Î²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÊÌ¤ËÉáÄÌ¤ÎÄ¹·¤¤Ê¤Î¤Ë¿¿ÑÛ¤Á¤ã¤ó¤¬Íú¤¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥Ö¡¼¥Ä¤Ë¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¤Î¡×¡Ö½÷¿À¹ßÎ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Þ¤ê¤ó¤Á¤ã¤ó´Ú¹ñ¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¿¿ÑÛ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
