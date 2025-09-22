「#神奈川に住んでるエルフ」実写ドラマ＆TVアニメ化記念！ 書店で「SNS風クリアイラストカード」がもらえるフェアを開催
【「#神奈川に住んでるエルフ」書店フェア】 9月23日頃より全国書店にて順次展開
【購入者特典】
マイクロマガジン社は、マンガ「#神奈川に住んでるエルフ」の実写ドラマ化およびTVアニメ化を記念したフェアを開催する。9月23日頃より全国書店にて順次展開予定となる。
本フェアは、「#神奈川に住んでるエルフ」の実写ドラマ化およびTVアニメ化を記念し、対象書店でシリーズを1冊購入毎に「SNS風クリアイラストカード」がもらえるというもの。
また、マンガ「#神奈川に住んでるエルフ」1巻より5巻までが実写ドラマのビジュアルを使用したメディア化記念帯で登場する。【#神奈川に住んでるエルフ】
東京都の真下に位置する神奈川県。
横浜、横須賀、相模原、平塚……様々な地域に別にひっそりするでもなく普通に暮らしているエルフたち。
今日も横浜駅で本を探したり、みなとみらいで買い物をしたり、オークとケンカしたり(?) と現代エルフライフを謳歌中。
関東No.2の地で始まる、人間もエルフも必見の“令和最新版”の異色ファンタジーコメディー！
(C)鎧田／マイクロマガジン社／アニメ「#かなエル」製作委員会