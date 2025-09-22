軽さと耐久性を両立。アウトドアでもタウンユースでも自由に楽しめる【テバ】のサンダルがAmazonで販売中！
アウトドアから街歩きまで快適に！機能性とデザイン性を兼ね備えた【テバ】のスポーツサンダルがAmazonに登場！
速乾性に優れたストラップは、米国Unifi社のREPREVE®100％再生ポリエステルウェビングを使用し、優れた耐久性を発揮 。複数の調節ポイントでフィット感を最適にカスタマイズ。面ファスナー仕様で着脱と調節が簡単だ。
速乾性に優れたストラップはリサイクル素材を採用し、耐久性と環境配慮を両立したサステイナブルな仕様になっている。
複数の調節ポイントを備え、面ファスナーで簡単に着脱可能。フィット感を自在にカスタマイズできる設計になっている。
EVAミッドソールはヒールカップと土踏まずをサポートし、長時間の使用でも疲れにくい履き心地を実現している。
耐久性とグリップ性に優れたラバーアウトソールを搭載し、街歩きやフェス、水辺のアクティビティでも安定した歩行を支えている。
