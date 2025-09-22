【9月20日、21日プレシーズンゲーム】各地で新加入選手が躍動、越谷が川崎に粘り勝ち…群馬はSR渋谷に連勝

Bリーグに所属する各クラブは9月20日と21日の2日間、開幕に先立ちプレシーズンゲームを開催した。

各地で注目の新戦力が躍動している中、レバンガ北海道に加入した元NBAプレーヤーのジャリル・オカフォーが、21日にファイティングイーグルス名古屋戦で25得点をマークするなど、各選手が徐々にコンディションを上げてきている。

20日に越谷市総合体育館で行われた、越谷アルファーズvs川崎ブレイブサンダースの一戦は、前半からお互い譲らぬ攻防が続き44－41と、越谷が3点リードで試合を折り返す。後半も点の取り合いが続く中、今シーズン越谷に加入した池田祐一やセクー・ドゥムブヤらが得点を重ね、粘る川崎を振り切り79－76で勝利した。

同日にはアルバルク東京が新たなる本拠地TOYOTA ARENA TOKYOで長崎ヴェルカを迎えた。欠場者が相次いだこの試合は両クラブ協議のもと8分×4クォーター制で行われた。試合序盤はA東京が試合を優位に進めたが、長崎の新加入選手である熊谷航らに得点を許し、21－33の8点ビハインドで前半を終了した。後半に入るとA東京が反撃を開始。セバスチャン・サイズがインサイドで躍動し逆転に成功。59－55で勝利した。

オープンハウスアリーナ太田では20日と21日の2日間にわたり、群馬クレインサンダーズvsサンロッカーズ渋谷が行われた。20日は藤井祐眞とトレイ・ジョーンズの両選手が14得点と活躍を見せ、群馬が73－50と快勝。21日は得点が伸び悩み第3クォーター終了時点で43－48とSR渋谷にリードを許したが、最終クォーターで逆転に成功し59－58で群馬が2連勝を収めた。





チームを勝利に導く活躍を見せたトレイ・ジョーンズ［写真］＝群馬クレインサンダーズ





20日と21日に行われたプレシーズンゲームの結果は以下の通り。

■9月20日の試合結果



京都ハンナリーズ 79－80 秋田ノーザンハピネッツ



京都｜20｜21｜16｜22｜＝79



秋田｜17｜23｜20｜20｜＝80

大阪エヴェッサ 91－91 大邱韓国ガス公社ペガサス（韓国）



大阪｜23｜26｜23｜19｜＝91



大邱｜26｜25｜17｜23｜＝91

アルバルク東京 59－55 長崎ヴェルカ



A東京｜12｜9｜24｜14｜＝59



長崎｜18｜15｜14｜8｜＝55

越谷アルファーズ 79－76 川崎ブレイブサンダース



越谷｜22｜22｜20｜15｜＝79



川崎｜21｜20｜12｜23｜＝76

レバンガ北海道 80－85 ファイティングイーグルス名古屋



北海道｜20｜13｜19｜28｜＝80



FE名古屋｜18｜16｜22｜29｜＝85

群馬クレインサンダーズ 73－50 サンロッカーズ渋谷



群馬｜23｜12｜25｜13｜＝73



SR渋谷｜14｜11｜13｜12｜＝50

横浜ビー・コルセアーズ 77－96 レギア・ワルシャワ（ポーランド）



横浜BC｜22｜16｜23｜16｜＝77



レギア｜24｜29｜16｜27｜＝96

■9月21日の試合結果



仙台89ERS 81－64 ベルテックス静岡



仙台｜21｜23｜24｜13｜＝81



静岡｜10｜15｜17｜22｜＝64

レバンガ北海道 93－82 ファイティングイーグルス名古屋



北海道｜20｜29｜24｜20｜＝93



FE名古屋｜25｜27｜16｜14｜＝82

越谷アルファーズ 70－87 富山グラウジーズ



越谷｜23｜19｜10｜18｜＝70



富山｜19｜22｜24｜22｜＝87

群馬クレインサンダーズ 73－50 サンロッカーズ渋谷



群馬｜13｜14｜16｜16｜＝59



SR渋谷｜15｜13｜20｜10｜＝58

