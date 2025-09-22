

中国政府はロシアのプーチン大統領の訪中に合わせてビザ免除措置を発表した。写真は9月2日に北京で会談した中国の習近平国家主席とプーチン大統領（中国外務省のウェブサイトより）

【写真】中ロ国境に面した黒竜江省黒河市で買い物をするロシア人観光客。

中国政府が外国人のビザ（査証）なし訪中への門戸を広げている。中国外務省は9月2日、ビザ免除措置の対象国を拡大し、ロシアの一般旅券所持者に対するビザ免除を試験的に実施すると発表した。

これにより、ロシアの一般旅券所持者が中国にビジネス、観光、親族・友人訪問、トランジットの目的で入国する場合、滞在日数が30日以内ならばビザ取得が不要になる。試験実施の期間は2025年9月15日から2026年9月14日までの1年間とされた。

モスクワ−北京便の検索急増

今回のビザ免除措置は、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領が8月31日から9月3日にかけて中国を訪問したのに合わせて発表された。

「わが国は中ロ両国間の人的往来の円滑化を重視している。両国民の交流拡大をサポートすることで、中ロ新時代における包括的・戦略的協力パートナーシップの推進に積極的に貢献していく」。中国外務省の郭嘉昆・報道官は、ビザ免除の狙いについてそう述べた。

中国の旅行サイト大手の去哪儿によれば、ロシアに対するビザ免除が発表された直後から、同社のシステム上ではモスクワ発（中国行き）の航空券の検索が急増。中でもモスクワ−北京線の検索数が最多だったという。

中国を訪れるロシア人を対象にしたビザ緩和措置は、今回が初めてではない。2年前の2023年8月には、中ロ両国が団体観光客のビザ取得を相互に免除することに合意した。



中国を訪れるロシア人は近年急増している。写真は中ロ国境に面した黒竜江省黒河市で買い物をするロシア人観光客（撮影：財新記者 陳亮）

さらに2024年12月、中国政府はトランジットビザ（通過査証）の免除措置の対象国を54カ国に拡大し、その中にロシアを含めた。と同時に、それまで3日間だった滞在可能日数が10日間に延長され、外国人が出入国できる地点も39カ所から60カ所に拡充された。

2024年のロシア人観光客倍増

これらの措置の効果により、中国を訪れるロシア人は近年急増している。駐ロシア中国大使の張漢暉氏が2025年6月に中国とロシアのメディアに寄稿した文章によれば、2024年に中国に入国したロシア人観光客は前年の2倍を上回る150万3500人に達した。



航空情報アプリの航旅縦横のデータによれば、2025年1月1日から9月1日までの期間に中国とロシアを結ぶ航空便を利用した旅客数は延べ225万人を超え、前年同期比で約5割増加。また、北京市文化観光局のデータによれば、2025年上半期に北京市を訪れたロシア人観光客は延べ21万2700人と、同6割超の増加を記録した。

往来需要の増加とともに、中ロ間の航空便の運航本数も増えている。イギリスの航空データ分析大手のシリウムによれば、2025年1〜3月期には中ロ間で往復5483便が運航され、その数は前年同期の約1.4倍に増加した。

（財新記者：鄒暁桐）

※原文の配信は9月2日

（財新編集部）