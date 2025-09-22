キャリアＬが９月中間期業績予想を上方修正 キャリアＬが９月中間期業績予想を上方修正

リンクをコピーする みんなの感想は？

キャリアリンク<6070.T>がこの日の取引終了後、９月中間期の連結業績予想について、売上高を２０５億１５００万円から２１５億円（前年同期比５．１％増）へ、営業利益を１１億５２００万円から１８億２０００万円（同５３．２％増）へ、純利益を７億８９００万円から１２億３０００万円（同５３．８％増）へ上方修正した。



主力の事務系人材サービス事業ＢＰＯ関連事業部門で、各種給付金支給案件やマイナンバー関連案件及び戸籍法改正関連案件に対して積極的に受注活動に取り組んだ結果、期初に想定した以上の受注が実現したという。また、製造系人材サービス事業でも既存取引先を中心に受注量増加に努めた結果、製造加工部門特に住宅設備製造、機械製造などからの受注量が増加し売り上げ増に寄与する。



出所：MINKABU PRESS