Image: Kyle Barr / Gizmodo US

中国メーカーAnbernicに続け!?

「ゲームボーイそっくりなレトロゲーム機もいいけど、スマホと2台だとポケットに入らない！」という悩みにこたえるのがこちら。MCONのゲームコントローラーです。

スマホに磁石でくっついて持ち運びもカンタン。使うときには引き出して使うスライド式です。

若きエンジニアのJosh King君が開発し、スマホ周辺機器メーカーのOhSnapが製品にしました。

初めて見たのは年明けのCESの会場でですが、あのときはまだ3Dプリントのパーツを組み合わせただけでした。IFA 2025の会場でも探したのですが、あちこち駆けずり回って見つけるのに苦労するほどOhSnapのブースは地味でした。

そんなスモールオペレーションではありますが、2月のクラウドファンディングが好評で出資が集まって製品化に漕ぎつけたみたいですね。年内には発売となりそうです。

さっそく3Dプリントじゃない実物を使ってみたんでGIFでどうぞ。

試作機だけど充分楽しめた。 Image: Kyle Barr / Gizmodo US

驚くほど感度がいい

デスクの上にある最近のスマホ用コントローラーは、Backboneもそうだし、8BitDoのコントローラもRazer KishiもみなXboxのコントローラを真っ二つにして間にスマホを挟んで使う式です。大きいものだと13インチのiPadも挟めちゃう。とてもじゃないけどポケットには入りません。

その点、MCONはスマホ並みにコンパクトだから収まりがいい。もちろん、スキニージーンズのポケには無理だけど。

ＭagSafeの磁石でくっついて、プレイするときにはUSB-Cの有線でつながなくてもBluetooth接続でよいのもメリットです（製造元の話では、PCと携帯機向けに2.4GHz通信ドングルを発売するとのこと）。

MCONは、言うなればNintendo DSやスライド式のPSP Goみたいな位置づけのデバイスですよね。画面がないただのゲームパッドだけど、ボタンを押すとぴょんと飛び出てサムスティック2本、ボタン4個、Dパッドが現れるし、土台のウィングを開くと、いかにもコントローラな見た目に様変わりします（ゲームボーイ全盛期の気分に浸るなら畳んで使ってもOK）。

顔の向きに画面の角度が固定されるのもいいですよね。見やすい角度に固定してプレイできるGame Boy Advance SPやNintendo DSみたいで。画面とコントローラが同じ高さで並んでるSteam Deck風ハンドヘルドPCやSwitch 2と比べると、座ってプレイするときラクに感じます。

自分が使ったバージョンは試作品でしたが、大量生産に入る前の最終版にかなり近いものでした。

スティックに触れなくとも勝手に入力されたことになる「ドリフト現象」が起きないTMR（Tunnel Magnetoresistance・トンネル磁気抵抗）スティックは、コントローラーに深く組み込まれているのに硬くない印象。ボタンは浅めでクリッキー。快適です。

展示会のフロアがうるさくて操作音の大小までは確認できませんでした。

驚いたのはトリガーが2つあること。こんなに薄くて隙間もないのに、案外奥行きがあるんです。最近気に入ってる8BitDo Pro 3のトリガーほどの手応えはないけど、ほかのDS風のスリムなコントローラよりは好きな感触でした。

マイナーな難点

力を入れないと畳めない。発売までには直りそう Image: Kyle Barr / Gizmodo US

時間の関係もあって、プレイできたのはレーシングゲームの『Warped Kart Racers』だけでした。ほかのゲームもMCONで試してみたいですね。

MCONのコントローラーに出資した人たちはたぶん、タッチ不要のゲームをやりたい組なんじゃないかな。あと、Wi-Fiが安定した環境でやるクラウドゲームのオプションを広げたい人。自分的には、レトロゲームのエミュレーション用にどうかなってほうが気になります。MCONのドックは縦にも使えるので、エミュレータでGame Boyの懐かしのゲームやるのにピッタリだし（Delta on iOSなど）。

ちょっと気になるのは、閉じるとき渋めなこと。スライドアウトは一発だったけど、スライドインは両手でギシギシ押し込まなきゃだめでした。OhSnapの話では、大量生産に入る前にもっとスムーズにするよう努力中らしいです。

通勤時の利用のこととか考えると、やっぱり片手でサッと引き出せたほうがいいし、使い終えたらサッとポケットにしまってダッシュできるのが理想ですよね。この辺の細かいところは発売前に解決してくれますように。

発売は10月後半というお話だったので、その頃には、スマホが夢のゲームボーイに化けているかもわかるでしょう。楽しみ☆