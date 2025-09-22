Snow Manの岩本照と阿部亮平が沖縄・石垣島へ。一緒にスキューバダイビングを楽しむ様子をそれぞれInstagramで公開し、ファンを喜ばせている。

【画像＆動画】石垣島でスキューバダイビングを満喫する岩本照＆阿部亮平（全3投稿）

■岩本照と阿部亮平が海中でピース！キャップの上からスカーフを巻いた岩本の私服コーデにも注目

まず、岩本が「呼吸して～」というコメントに水中ゴーグル＆シュノーケルの絵文字を添えて、9枚の写真を公開。

1枚目は、黒地に赤ラインの入ったウェットスーツを着た岩本が岩場の上からダイビングする姿。上には大きなマンタが泳ぎ、太陽の光が水中に差し込んで幻想的だ。2枚目は、青い海の中で浮上する岩本のシルエットが強調された神秘的なショット。3枚目は、岩の間を岩本がこちらに向かって進んでくる様子で、臨場感とスケール感が際立つ。

そして8枚目には、黒地に青ラインの入ったウェットスーツを着た阿部が登場。岩場の上で岩本と並んで潜っている。9枚目は、海辺の桟橋に立ち、笑顔を見せる岩本の姿。サングラスをかけ、赤いTシャツに黒のショートパンツを合わせ、キャップの上からスカーフを巻いたリゾート感あふれる装いだ。

また岩本は海中での動画も公開。阿部と並んでピースをしたり、魚やマンタとともに気持ち良さそうに泳ぐ姿が収められている。

■メンバーカラーのサングラスをかけた阿部亮平＆たくましい腕がむき出しの上半身裸の岩本照

一方の阿部は、岩本を真似した「呼吸して～！」というコメントとともに10枚の写真を公開。

海中での写真の他、緑フレームのサングラスを頭に乗せ白いラッシュガードを着た阿部が船のデッキでピースをしている姿（4枚目）、サングラスをかけた阿部が上半身裸の岩本と並んで船上でポーズをとる姿（8枚目）、浜辺を背景にしたふたりの自撮りショット（9枚目）も。10枚目は船を降りた後だろうか。ふたりが街並みと夕焼け空を背に肩を並べている。

ファンからは「念願のダイビングできて良かったね」「別世界みたい」「ふたりともめっちゃ楽しそう」「オフを一緒にすごしてて素敵」「ひーくんヒゲでワイルド」「サングラスまでメンカラなのかわいい」「需要しかない」「岩本担はあべべに感謝」など、多くの反響が寄せられている。

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/