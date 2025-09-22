J2大宮は22日、スチュアート・ウェバー氏（41）が強化部門トップのヘッドオブスポーツに就任すると発表した。トップチームの運営、選手の獲得、パフォーマンス分析、ユース育成などを含むスポーツ部門の全てを統括する。また、テクニカルスタッフや経営陣と密接に連携し、スポーツ面における明確なフィロソフィーの策定および実行なども担う。すでに来日しており、23日からチームに合流する。

ウェールズ出身のウェバー氏は、プレミアリーグの名門リバプールやQPRなどでスカウト部門の要職を歴任。17年から24年までノリッジのスポーツダイレクターを務め、2度のプレミア昇格に貢献した。クラブを通じ「非常に野心的なプロジェクトの一員となれるユニークな機会であり、エキサイティングな挑戦だと感じています。RB大宮アルディージャには、日本サッカー界のリーダーになるための必要なすべての要素がそろっていますし、このクラブのスポーツ部門の未来を前に進めるための手助けができることを楽しみにしています」とコメントした。

レッドブルグループのサッカー部門を統括する元ドイツ代表のマリオ・ゴメス氏は「プレミアリーグでの豊富な経験を持ち合わせており、大宮のクラブでレッドブルサッカーのスタンダードを徐々に定着させていくことを手助けしてくれます。同氏の専門知識やリーダーシップが、将来の成功に近づくための次なる一歩として、クラブの助けになると確信しています」と太鼓判。原博実代表取締役社長も「明確なビジョン、豊富な経験を持ち合わせており、更に長期的な発展へのコミットメントをクラブにもたらしてくれます」と期待を込めた。なお、今年1月から代表取締役社長とヘッドオブスポーツを兼任していた原氏が代表取締役社長に専任することも発表された。