7人組アイドルグループ「NEO JAPONISM」（ネオジャポニズム）の辰巳さやかが、新作EP「NON LABEL」の発売を受けて都内で単独インタビューに応じた。9歳から芸能の道を歩み始め、青春のすべてをパフォーマンスに捧げてきた辰巳にとって、今立つステージは“夢の途中”ではなく、ひとつの「答え」なのかもしれない。（「推し面」取材班）

学生時代、踊ることがすべてだった。放課後はスタジオへ直行。夜まで踊り続けた。休みの週末、母の作った弁当を手に朝から晩までスタジオにこもった。高校の修学旅行も行かずにレッスン場の鏡の前に向かっていた。それが辰巳の青春だった。

「振り返ってみると、よく頑張ってたなって思います。当時は気にしたことなんてなかったけど、それが努力だったのかな。今じゃあんな努力できませんね」。そう微笑んだあとに、続けた。

「あの頃があったから今があるかもしれない。もし違う選択をしていたら、全然違う人生だったんだろうなとも思います。でも、それは誰にも分からない。ここにいる結果が全てだから。そういう積み重ねで私の人生がある。割とどんな時もそう思ってます」

物心ついた頃からキッズダンスを習い、“表現”が生き方の一部になっていた。芸能の道に足を踏み入れたのは9歳頃。三浦大知やMAXなど数々のアーティストのバックダンサーを経験していく。「踊って歌える人がかっこよかった」。ただその一心で、ステージに身を投じた。

NEO JAPONISMの一員となって以降、表現のフィールドはさらに広がった。ダンスの振付を担い、同じ楽曲でもライブごとに歌い方を変え、会場によってマイクの使い方にも変化をつけた。会場の広さ、音響、そして観客の熱量。ライブ後は必ず映像を見返して、変化する日々のライブに応じて“自分”を調整し続けてきた。

「みんなロボットじゃないから、全員が何も間違えず、盤通りに歌えるわけじゃない。それがライブの魅力だと思うんです。失敗すると、それは悔しいですよ。絶対忘れない。でも、引きずらない。その日その時しかできないステージがあるから闘い続けるんです。だからこそ上を目指せる」

信じるのは、「正しい方向に、正しい量を注いだ努力は、きっと結果になる」ということ。根拠のない“がむしゃら”ではなく、地に足をつけた積み重ねだ。

「ステージに同じ答えはない。だから、それを1つ1つ模索しながらやっているし、きっとこれからも続いていくんです」

9歳の少女が選んだ道。その先にあったNEO JAPONISMという“答え”。積み重ねたすべての日々を、これからもステージの上でひとつずつ証明していく。