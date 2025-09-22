さすがは売れっ子芸人だ。安田大サーカスのクロちゃんが9月19日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演して、驚きの貯金額を明かした。

番組では、注目選手を紹介するミニコーナー「イチ推しボートレーサー」を実施。今回は埼玉支部の佐藤航選手で、その佐藤選手はクロちゃんについて「業界にとって求められているキャラクターというのを、しっかりしてる。すごい真面目だなぁ」と述べると共に、「稼ぐためには、どういうモチベーションで仕事したらいいですか？」と質問した。

これにクロちゃんは「お金を持っておけば『金を持っている』と言えばモテると思っている。モテるために稼ごうと思っている」と発言。共演の田中れいなが「どうです？実際。今だって、1億（円）あるって公表したじゃないですか」と聞くと、ABEMAアナウンサーの藤田かんなが「もっとあるらしいですよ」と暴露した。

このひと言に田中が「えっ！？そうったい？」と反応すると、クロちゃんは「まぁ1億2000万（円）くらいはあります」と告白。「またネットニュースになっちゃう」などとスタジオが盛り上がる中、「どうですか？モテます？」との質問には「あんまりモテてる感じはしないから今、ダイエット中。ビジュアルも良くして二刀流でいこうと思ってる」と返し、「でも痩せてもさ、元が元やん？」とツッコまれる場面もあった。

