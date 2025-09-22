ゲーム中の飼い主さんの元へ、かまってほしくなった猫がやってきて…？ものすごい圧でじっと見つめ続ける猫の微笑ましい光景は38万回を超えて表示され、1万6千件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：ゲームをプレイしていたら、ネコが…】

目の圧が強すぎる

X（旧Twitter）アカウント『@puyopuyo_nyaa』に投稿されたのは、シャムミックスの2歳の男の子「ぷよ」ちゃんが、ゲーム中の飼い主さんの元へやってきて、机の上に鎮座している姿です。

この日、モニターの横にちょこんと行儀よく座ったぷよちゃんは、まるで「今すぐ僕をかまって」と訴えかけるような視線で、まっすぐに飼い主さんを見つめてきたのだとか。

遊びたくてたまらない様子のぷよちゃんですが、ゲームの邪魔をしてくることはなく、ただただ圧の強い視線を飼い主さんにぶつけ続けてきたとのこと。

ゲームが終わるまでちょっと待っていてほしい飼い主さんでしたが、一生懸命すぎる熱意に負けてしまい、最終的にはぷよちゃんを膝に乗せながらゲームをすることにされたのだそうです。

ぷよちゃんと飼い主さんの両方が満足できる折衷案を見つけることができて、ネコハラ案件は無事に終結したのでした。

投稿には、「圧がすごいですねw」「ディスプレイは見える位置に座っていてお利口さん」「置物のごときぷよ様w」「『猫よりゲームが良いのか？…』って言ってるw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

気ままな日常

別の投稿では、飼い主さんが新しく買ってきたヨガマットで、ぷよちゃんが爪とぎをする様子も。その後、マットの3分の1を占領してくつろぎはじめたぷよちゃんに、飼い主さんは苦笑いしたといいます。

またある時は、甘えん坊な一面も披露してくれているぷよちゃん。飼い主さんの膝の上で『手枕』をしてもらいながらまどろむぷよちゃんの表情からは、飼い主さんへの信頼が目に見えて、こちらまで気持ちが和みます。

Xアカウント『@puyopuyo_nyaa』では、この他にもぷよちゃんのおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：Xアカウント「@puyopuyo_nyaa」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。