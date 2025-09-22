Ä¶¹â¹»µé¡ªNBA°éÀ®¥¥ã¥ó¥×»²²Ã¤Î2Ç¯À¸¡¢200¥»¥ó¥ÁÄ¶¤¨¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÌµ¸ú²½¤¹¤ë¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ë¥Ð¥¹¥±YouTuber¾×·â¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡ÚU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°2025¡¡ÃË»Ò¡ÛÊ¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¹âÅù³Ø¹» 91¡¼56 ÈþÇ»²ÃÌÐ¹âÅù³Ø¹»¡Ê9·î20Æü¡¿ËÅÄ¹çÀ®µÇ°ÂÎ°é´Û ENTRIO¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄ¶¹â¹»µé¤Î°ïºà¡¢Î±³ØÀ¸¤Î¾å¤«¤é¤Í¤¸¹þ¤à¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×
¡¡Ê¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¹âÅù³Ø¹»¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë¤ÎËÜÅÄÉù°Ê¤¬¡¢¾×·â¤Î¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤¿¡£Ä¶¹â¹»µé¤Î°ïºà¤¬¸«¤»¤¿¾×·â¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤âÂçÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î20Æü¤ËU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°2025¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¡²¬ÂçÉíÂç¹ê¤ÏÈþÇ»²ÃÌÐ¹âÅù³Ø¹»¡Ê´ôÉì¸©¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·91¡¼56¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°5¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿ËÜÅÄ¤Ï¡¢Âè2¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¤Î»Ä¤ê7Ê¬¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÄ¹¤¤¥Ñ¥¹¤ò¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¥Ú¥¤¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤Ë¿¯Æþ¡£¤³¤³¤ÇÈþÇ»²ÃÌÐ¤ÎÎ±³ØÀ¸¡¢200cm¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ö¥É¥é¡¦¥à¥Ï¥Þ¥É¤¬¥·¥ç¥Ã¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ËÜÅÄ¤Ï¶±¤à¤³¤È¤Ê¤¯¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦¤È¡¢¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤¿¥à¥Ï¥Þ¥É¤Î¾å¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¤È¤â¤ä¤ó¤â¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ªÎ±³ØÀ¸¤Î¾å¤«¤é¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡Ö°ÂÄê´¶¡¢´ÓÏ½¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤È2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ê¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ËÜÅÄ¤ò¾Þ»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥í¥¤¤¯¤óÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ë¤è¤Ê¡¼¡×¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¥Ñ¥ï¡¼¤â¤¢¤ë¤·¹â¹»Ç¯Âå¤¸¤ã¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤À¤ï¤Ê¡×¡ÖÂç¹ê¤Î¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÃË¤À¤â¤ó¡×¡Öº£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÊõ¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜÅÄ¤Ï¡¢6·î19Æü¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿NBA¤ÈFIBA¡Ê¹ñºÝ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¶¦Æ±¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë°éÀ®¡¦ÃÏ°è¹×¸¥¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖBasketball Without Borders¡ÊBWB¡Ë¡×¤Î¥¢¥¸¥¢ÈÇ¥¥ã¥ó¥×¡ÖBWB Asia 2025¡×¤Ë»²²Ã¡£¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤ë¼ã¼ê¤Î1¿Í¤À¡£¤³¤ÎÆü¤â¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë13ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
