µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¤ÊÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¤·È¿¶Á¡¡¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã½©¡ª¡×
½÷Í¥µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ê37¡Ë¤¬22Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÈþÌ£¤·¤¹¤®¤¿¡×ÎÁÍý¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µÈ¹â¤Ï¡ÖÀèÆü¿©¤Ù¤¿½©Åáµû¤¤¤¯¤é¤´ÈÓ¡£¡£ÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¿²¹þ¤à¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÉ½¸½¤Ç½ñ¤½Ð¤·¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ÊÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Öº£Ç¯¤Î½©Åáµû¤Ï¿È¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤ª¤¤¤·¡¼¤Í¡¡¤µ¤Æ¤µ¤Æº£Æü¤Ï²¿¿©¤Ù¤è¤¦¡¡¿©¤ÙÊª¤ÎÏÃ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤´¤á¤ó¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸µµ¤¤Ç¤¹¡¡½©¤¬¤¯¤ë¤¾¡¼¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¡ª¡×¡ÖÈþÌ£¤½¤¦¤¹¤®¤Æ¥è¥À¥ì¿â¤ì¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ³Ü¤¬³°¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã½©¡ª¡×¡Ö¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¤Î¡©¡ª¡ª¡ª¥¹¥´¥¤¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡ª¡ª¡ªµÈ¹â¿©Æ²³«Å¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö½©Åáµû¤Î¿È¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤È¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤¤Æº£¾Ð¤¤Å¾¤²¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£