ハライチ澤部佑（39）が22日、MCを務めるフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。プライベートで人気芸人と即興コンビを組んだことを明かした。

この日は声優で女優の戸田恵子がゲスト出演。澤部はあるテレビ番組で、戸田と友人の女優杏がフランスで路上ライブするシーンを見たと語った。戸田は「年に1回、許可なく一般の人も路上でパフォーマンスしていいっていう日があるんです」と照れながら振り返った。

この話に反応した岩井勇気は「澤部さんも、フジロックでさらばの森田と即興漫才みたいなのやってましたよね」とニヤリ。澤部によると、さらば青春の光森田哲矢とフジロックフェスティバルで会い「飛び込みで上がれるステージがあって。2人でショートコント作って。森田がSNSで告知して」と話した。また「森田のSNSが人気あるから。これは結構お客さん集まっちゃうぞ〜って言って『どうも〜』って出て行ったら、10人ぐらいお客さん」と全く人が集まらなかったと明かした。

岩井が「恥ずかしい」とイジると、澤部は「10人ぐらいの前でまあまあスベって、2人で帰った。ウケなかったですね」と居たたまれない様子だった。