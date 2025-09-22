大好きなママさんに甘えたくて、ドアの前で通せんぼしていた猫が…？どう見ても意思疎通が完璧にできている姿が、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で62万再生を突破し、「イレブンくんママさんの言葉わかってますね♡」「こんなかわいいやぁぁだぁは反則よ♡♡♡♡」といった声があがりました。

まるでAI！？

Instagramアカウント「@eleven11neko」に投稿されたのは、先日3歳のお誕生日を迎えたサイベリアンの「いれぶん」くんが、ママに甘えたいがあまりに、流暢におしゃべりを始めた姿をとらえた動画です。

毎月きちんとお風呂に入れてもらうなど、欠かさぬお手入れの甲斐があり、まるでわたあめのようにふわふわな毛並みがチャームポイントのいれぶんくん。そんないれぶんくんは、なんとAIと間違われるほどおしゃべりが上手なのだとか。

どうしてもママに甘えたい…！

その日の夜遅く、ドアの前を塞ぐようにして座り込んでいたといういれぶんくん。実はいれぶんくんはトイレで甘えるのが好きで、ママさんにトイレに行って欲しいとアピールしていたのだそう。

ママさんが「トイレに行きたかったの？」と問いかけると、いれぶんくんは短く鳴いてお返事をしていたといいます。けれども夜も更けていたため、ママさんが寝るんだよとうながしてみたものの、納得がいかないといった声を出していたそう。

完全に会話が成立しています

「明日にして？分かった？」という問いには無言になってしまったいれぶんくんでしたが、「おやすみね」というママさんの言葉には、「やぁだあ！！！」とキッパリ拒否したのだとか。

さらには「一緒に寝よう」というママさんの提案も断り、ドアの前を死守していたといいます。甘えたい気持ちがあふれすぎて、まるで人間のように会話が成立してしまういれぶんくん。その姿があまりにも可愛らしくて、思わず胸がキュンとしてしまいます。

おしゃべり堪能で可愛すぎるいれぶんくんの姿に、このリールは2.7万件以上の高評価を獲得。リールの視聴者からは「お話できるなんて、素敵ですね～。ちゃんと会話になってる」「叫んでる感じもほんとにやだやだしてるの可愛すぎる♡」「すごいハッキリとイヤだと 聞こえました！もふもふさんで可愛い♡」「んー…からのやぁだ！！が可愛すぎる♡」「かーわぁぁいぃぃすぎるぅぅぅっぅ 毎回かわいすぎる 会話いいなぁぁぁぁ♡」といったコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「@eleven11neko」では、可愛らしいお顔と、大きなふわふわボディが魅力のいれぶんくんの、見ているだけでほっこりする日常の様子を収めた動画や写真が多数投稿されています。

