¡ÚÄáÎµÎÏ»°ÏºÏ¢ºÜ¡ô£¸¡ÛÆþËë£±Ç¯¤Ç°æÅûÉô²°ÅÁÅý¤Îµ»Ç½¾Þ¤ò½é¼õ¾Þ¡ª¡¡¼Â¤Ï»°¾Þ¤Îà°ã¤¤á¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä
¡ÚÂè£·£±Âå²£¹Ë¡¡ÄáÎµÎÏ»°Ïº¤Îµ°À×¡¡°ìÀ¸·üÌ¿¡¦²»±©»³¿ÆÊý¼«ÅÁ¡Ê£¸¡Ë¡Û£²£°£°£¶Ç¯£±£±·î¤Î¶å½£¾ì½ê¤Ç¡¢¿·ÆþËë¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£½½Î¾¤Î»þ¤Ï»Õ¾¢¤Î°æÅû¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆµÕËÈ¡Ë¤«¤é¡Ö½½Î¾¤Ê¤ó¤Æ¡¢´é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Ï¡ÖÅ·²¼¤ÎËëÆâÎÏ»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¦¤ì¤·¤¤¡£»Õ¾¢¤«¤é¤Î¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¸½¾õ¤ËËþÂ¤»¤º¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤â¡¢¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÊ¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ËëÆâ¤ÇºÇ½é¤ËÎ©¤Æ¤¿ÌÜÉ¸¤Ï»°¾Þ¤ò¼è¤ë¤³¤È¡£¿·ÆþËë¤ÎÎÏ»Î¤Ï£±£°¾¡¤¹¤ì¤Ð»°¾Þ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÈÖÉÕ¤ÏÀ¾Á°Æ¬£¸ËçÌÜ¡£¤³¤Î¾ì½ê¤ÏÈÖÉÕ¤¬²¼¤¬¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¥°¥ó¤È¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ëÅª¤Ë¤â£±£°ËçÌÜ°Ê²¼¤Ê¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤Î°ÌÃÖ¤À¤È¸·¤·¤¤¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡Ö¾¡¤Á±Û¤»¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ÎÊý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·ÆþËë¤ÎÎÏ»Î¤Ï¡¢Â¾¤ÎËëÆâÎÏ»Î¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¤ÃÎ¤ÎÁê¼ê¡£¤É¤ó¤ÊÁêËÐ¤ò¼è¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÐÀï¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ö¤ó¡¢²¿¤È¤«£¸¾¡¤·¤Æ¾¡¤Á±Û¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÜÉ¸¤Î£±£°¾¡¤Ë¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢½½Î¾¤ÈËëÆâ¤Ç¤ÏÎ©¤Á¹ç¤¤¤Î°µÎÏ¤¬°ã¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÎÂÎ½Å¤Ï£±£³£°¥¥í¤°¤é¤¤¡£¤Þ¤ÀÂÎ¤âºÙ¤¯¡¢Æ°¤²ó¤ëÃæ¤Ç¾¡µ¡¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤è¤¦¤ÊÁêËÐ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂÎ¤òÂç¤¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¡×¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¡¢£¶¾¡£¹ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Ò¥¶¤òÄË¤á¤¿»þ´ü¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»°¾Þ¤ò½é¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤ÏÆþËë¤«¤é£±Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤¿¤Ã¤¿£°£¸Ç¯£±·î¤Î½é¾ì½ê¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¾ì½êÁ°¤«¤éÄ´»Ò¤âÎÉ¤¯¤Æ¡Ö»°¾Þ¤ò¼è¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢£±£±¾¡£´ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤Çµ»Ç½¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°æÅû¿ÆÊý¤â¡¢¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î»þ¤Þ¤Ç»ä¤Ïµ»Ç½¾Þ¡¢´ºÆ®¾Þ¡¢¼ì·®¾Þ¤Î°ã¤¤¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£·»Äï»Ò¤¿¤Á¤¬¼õ¾Þ¸å¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤È½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÁêËÐ¤Î¤¦¤Þ¤µ¡¢µ»½Ñ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬µ»Ç½¾Þ¡£°æÅû¿ÆÊý¤â¸½Ìò»þÂå¤Ë£´²ó¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÉã¿Æ¤ÎÀèÂå»Õ¾¢¡Ê¸µ´ØÏÆÄá¥öÎæ¡Ë¤Ï£±£°²ó¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê°æÅûÉô²°¤ÎÅÁÅý¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢µ»Ç½¾Þ¤Ê¤Î¤À¤È¡Ä¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ç¿ÆÊý¤Ï¡¢¤¢¤ì¤Û¤É´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¡£ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»°¾Þ¤ò¼è¤ëÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤Æ¤Þ¤¿°ì¤Ä¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï°ì½Ö¤À¤±¡£¤¹¤°¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£»°¾Þ¤Î¼¡¤Ï¡¢»°Ìò¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£