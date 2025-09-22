一ノ瀬美空（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/22】乃木坂46の一ノ瀬美空が21日、自身のInstagramを更新。スラリとした美しい脚が際立つミニスカートコーディネートを公開し、反響が寄せられている。

◆一ノ瀬美空、秋先取りコーディネートを披露


一ノ瀬は「幕張でのリアルミーグリと初めてのリアルサイン会、ありがとうございました」とファンへの感謝を表現。「秋ちょっぴり先取りした」と茶色のオフショルトップスに白いミニバルーンスカート、ブーツを合わせた秋らしいコーディネートを載せている。

この投稿に、ファンからは「秋先取りで可愛い」「優勝」「スタイル良い」「コーディネート天才」「彼女感すごい」「私服オシャレ」といった声が上がっている。（modelpress編集部）

