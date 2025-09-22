南野陽子、40周年記念コンサートツアー追加公演決定 終演後にサプライズ発表
【モデルプレス＝2025/09/22】歌手で女優の南野陽子が9月21日、デビュー40周年記念コンサートツアー「YOKO MINAMINO 40th Anniversary〜ALL singles〜“楽園のDoor”」のJ:COMホール八王子公演を開催。11月27日に、東京・NHKホールにて追加公演を行うことを発表した。
【写真】南野陽子「はいからさんが通る」歌唱時の衣装全身ショット
同公演では、終演後スクリーンに「11月27日（木）NHKホール追加公演決定！」と映し出されれるサプライズ発表が。詰めかけた観客からは大きな歓声が沸き起こり、会場は祝祭ムードに包まれた。
同ツアーは7月27日のNHKホール公演を皮切りに全国各地で開催。各地でチケットが即日完売するなど大きな反響を呼んでいる。「吐息でネット」「楽園のDoor」などの全シングル24曲で構成され、当時の衣装や演出を再現するステージが話題となっている。
南野は「多くの皆さんと、懐かしく楽しい時間が過ごせてもう大満足だったのに追加公演だなんて…。こんなことがあって良いのでしょうか。大感謝です！プラスの何かを考えないと！！」とコメント。追加公演のチケット発売詳細は公式ホームページやSNSで後日発表される予定だ。（modelpress編集部）
