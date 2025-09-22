待ってましたーーーーーッ！【ユニクロ】在庫あるうちにゲット推奨！「秋ワンピ」

今季も秋らしさを楽しめるデザインが揃う【ユニクロ】のアイテム。きれいめからカジュアルまで幅広く活躍してくれそうなワンピースも多数登場しているようです。今回はそのなかから「秋ワンピ」をピックアップしてご紹介。カラーやサイズが豊富な今こそじっくり選べるチャンスかも！ 人気アイテムは早々に完売する可能性もあるので、ぜひチェックしてみて。

前後のVネックやフィット & フレアでシャープに見せてくれそう

【ユニクロ】「ブラッシュドジャージーワンピース」\3,990（税込）

「ソフトで暖かく快適」（公式ストアより）な素材を使用した、日常使いしやすそうな一枚。ダブルVネックが前後のラインをすっきりと美しくみせてくれそうなのもポイントです。なかにシャツやシアーなロンTを着て、素材のコントラストをつけるのもおすすめ。合わせ方次第でがらりと印象が変わり、きれいめからカジュアルまで幅広いシーンに取り入れやすそうです。

異素材ミックスで奥行きもある着こなしに

【ユニクロ】「ハーフジップワンピースノースリーブ」\5,990（税込）

【UNIQLO : C（ユニクロシー）】から登場している異素材コンビネーションのドレスは、トップはすっきりと仕立て、「スカートにドレープ感のある素材を使用」（公式ストアより）した表情のあるデザインが魅力。たっぷりと広がるフレアシルエットが華やぎを添えてくれそうです。スリーブレスだからシャツやニットとのレイヤードにも好相性で、長い期間着回せる一枚になってくれそう。

人気素材のアイテムがアップデート！ オンオフ問わず頼りになりそう

【ユニクロ】「スフレヤーンワンピース / 丈長め」\3,990（税込）

ユニクロ独自の人気素材「スフレヤーン」は、ふんわり軽く、チクチクしにくいのが特徴。こちらは「長い期間着用しやすい厚さにアップデート」（公式ストアより）された、秋冬着回すのにぴったりな一枚です。体のラインを拾いにくいストレートシルエットで、快適に過ごせそう。シンプルながら上品に映えるから、通勤から休日のお出かけまで重宝する予感。

手持ちボトムスとの組み合わせが楽しそう！

【ユニクロ】「ニットミニワンピース」\4,990（税込）

首まわりにストレスがかからなそうな、程よいゆとりがうれしいタートルネックがポイント。細身のリブで縦ラインを強調するため、着膨れを回避してくれそうなのも魅力です。手持ちのジーンズやレギンスと合わせるほか、今季トレンドのプリーツスカートを合わせるアイビーなスタイルを楽しむのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K