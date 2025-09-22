90ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡ÈÀ¸¤¤ë¥Ò¥ó¥È¡É¤òÈ¯¿®¡½¡½ÈþÎØÌÀ¹¨¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡È¼«Á°¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤ÎÅ´Â§¡É¤È¤Ï¡©
¡ÖËÜÇ¯¤Î5·î15Æü¤Ë»ä¤Ï90ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¼ÏÂ10Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾¼ÏÂ¤Ï100Ç¯¡¢»ä¤Ï90Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¡¢Ä¹ºê¤Î¸¶ÇúÅê²¼¡¢¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¡¢¥·¥ã¥ó¥½¥ó²Î¼ê¡¢Æ±À°¦¸øÉ½¡¢Âç¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¡¢Í×Ãí°Õ²ÎÍØ¶Ê»ØÄê¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ëÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡ÖÉé¤±¤Æ¤Ê¤ë¤â¤Î¤«¡×¤È»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡½¡½¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯90ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ÈþÎØÌÀ¹¨¤µ¤ó¡£ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦À¤Âå¤Ø¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜ¡ØÎáÏÂ¤òÀ¸¤¤Ì¤¯µ®Êý¤¿¤Á¤Ø¡¡Ì¤ÍèÀ¤Âå¤¬µ±¤¯¥ß¥ï¤Á¤ã¤Þ¸ì¤ê20¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¡£
ÈþÎØ¤µ¤ó¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬À¸¤¤ë¤¤¤Þ¤Î¸½Âå¤ò¡Ö²¿¤«¤ÈÉÔ´²ÍÆ¤ÇÉÔ³Î¼Â¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Î·Ð¸³¤ò¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤ë¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤ÆÌòÎ©¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¿·´©¤Ë¤Ï¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈþÎØ¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¡È¼è¤ê±Û¤·¶ìÏ«¤Ð¤«¤ê¤Î¼«Ê¬¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅ´Â§¡É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡½¡½¡£
¢£
»ä¤Ï²»³Ú²ñ¤äÉñÂæ¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¡ÖÈþÎØ¤µ¤ó¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤Ï¡¢²¿¤ÆÅú¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
»ä¤Ï¤Ò¤È¸À¡Ö¤¢¤²¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦ÉÕ¤±²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¯¤À¤µ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤²¤Þ¤¹¡¢¤¢¤²¤Þ¤¹¤È¸À¤¤¤Ê¤µ¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤É¤ó¤Ê¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÃ¯¤«¤Ë¤³¤¦¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥ï¡¼¤Ã¤È¿å¤¬À÷¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ËÂÎ¤ÎÃæ¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÂ¾¿Í¤Ë¤â¤é¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Á°¤Ç¤¤¤Ä¤â¥Ñ¥ï¡¼¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
À¸¤¤ë¤¦¤¨¤Ç¤è¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¼è¤ê±Û¤·¶ìÏ«¤Ç¤¹¡£¸½Âå¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÇº¤ß¤òÊú¤¨¡¢¾Íè¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é°¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ð¤«¤ê¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡£·ÐºÑÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â°Å¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢´õË¾¤äÍýÁÛ¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¼è¤ê±Û¤·¶ìÏ«¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦?¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢³«¤Ä¾¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤Ç¤·¤ç¡©
¾Íè¤ÎÉÔ°Â¤ËØË¤¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò°Å¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ¡Ö¶ì¤·¤¤¡¢¶ì¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¼ê¤ò¤¹¤°¤ËÎ¥¤»¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ò¡¢Ì´¤ä´õË¾¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»×¤¤ÉÁ¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤ó¤ÊÌ´¤òÉÁ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¾Ç¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ´¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ì´¤ò¸«¤ë¤Î¤ËÇ¯Îð¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÃ¯¤«¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤Î¿Í¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤!¡×¤¢¤Ê¤¿¤¬¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤ÎÌ´¤â¼Â¸½¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
É÷¤Î´Ö¤Ë´Ö¤ËÇÈ¤Î´Ö¤Ë´Ö¤Ë¡£¿ÍÀ¸¤Ï¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥±¥»¥é¥»¥é¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ØÎáÏÂ¤òÀ¸¤¤Ì¤¯µ®Êý¤¿¤Á¤Ø¡¡Ì¤ÍèÀ¤Âå¤¬µ±¤¯¥ß¥ï¤Á¤ã¤Þ¸ì¤ê20¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤è¤êÈ´¿è