静音ベルト×自動変速で毎日を快適に！ADO「ADO Air One Ultra」

ADO「ADO Air One Ultra」

発売日 ： 2025年9月29日

販売地域 ： 日本国内

価格(税込) ： 268,000円(予定)

予約開始日 ： 9月29日

e-Bikeブランド「ADO(エーディーオー)」は、最新モデル「ADO Air One Ultra」を2025年9月29日に日本市場にて発売。

この製品は「家族みんなにやさしい一体型多機能e-Bike」をコンセプトに開発され、静音・低メンテナンスのカーボンベルトドライブ、ペダリングに連動するスマートアシスト「ADOSense」、さらにBAFANG製モーター＋内装3段自動変速ハブを搭載。

通園・買い物・坂道の多い街乗りから週末のアウトドアまで、日常の移動を軽く、清潔に、そして安全にアップデートします。

■製品ハイライト

◆家族の毎日に寄り添う拡張性

フロントバスケットやチャイルドシートなどの着脱式アクセサリーに対応。

最大積載量や適合条件を明記し、送り迎えやまとめ買いも安心。

◆スマートアシスト「ADOSense」

トルクセンサーが発進直後から最適にアシスト。

ストップ＆ゴーや坂道でも自然で滑らかな加速を実現。

◆BAFANG製モーター＋内装3段自動変速

都市部の混雑環境でも自動で最適ギアを選択。

脚への負担を軽減し、家族でシェアしても乗りやすい仕様。

◆静音・低メンテナンスのカーボンベルト

油汚れやサビの心配が少なく、メンテナンス頻度を削減。

室内保管でも扱いやすい。

◆拡張可能なバッテリー

追加バッテリーに対応し、ロングライドや旅行でも安心。

◆ワンタッチで切り替え可能なデュアルモード

初心者から上級者まで、シーンに合わせて快適に最適化。

■詳細仕様(抜粋)

車体重量 ：25.2kg

タイヤサイズ ：20*2.4inchインチ

ブレーキ ：油圧ディスクブレーキ

最大積載量 ：150kg

カラーバリエーション：2色展開

