メディカルポスト

ピルをはじめとした薬剤のオンライン処方サービス「メディカルポスト」がサービス開始から2周年を迎えた。

現在、2周年を記念して、新規サービス利用者に次回以降の購入時に使用できる3000ポイントプレゼントのキャンペーンを行っています。

■2周年を記念して新規利用者様に3000ポイントプレゼント！

多くの皆様に利用いただいたおかげで、2025年9月、メディカルポストはサービス開始から2周年を迎えました。

より多くの方にオンライン診療および処方の手軽さを実感いただきたいと考え、2周年記念として、新規利用者様に「3000ポイントプレゼント」のキャンペーンを実施中です。

このポイントは新規利用の決済時に付与され、次回以降のお会計にて「1ポイント＝1円」で使用できます。

■キャンペーン概要

開催期間 ： 9月22日(月)〜10月4日(土)

申込み方法 ： 以下のキャンペーンサイトにアクセスし、

LINEで友だち登録を行ったうえで、記載のクーポンコードを

LINE内でお送りください。

＜注意点＞

※LINEの友だち登録のみではポイントは付与されません。

初回の決済が完了した時点で付与されます。

※付与されたポイントは次回以降の利用時に使用できます。

ポイントとは

■オンライン診療＆処方サービスのメディカルポスト

メディカルポストとは

メディカルポストでは、医師の診療からお薬の処方まで、LINEのみで完結するオンラインサービスを提供しています。

夜間22時まで処方が可能なので、「急にアフターピルが必要になった」など、緊急事態でも安心です。

また、お薬は郵送で届くので、医療機関に足を運ぶ必要なし。

自宅にいながらお薬が受け取れます。

オンライン運営のため店舗経費よりも必要経費が少なく、その点を薬剤価格に反映しています。

利用の簡単さに加えて、お求めやすい価格でお薬が購入できる点も、選ばれている理由です。

