国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 電子航法研究所は「次世代航空モビリティの未来をささえる技術」をテーマとした講演会を令和7年11月14日に開催します。

 

日時　： 令和7年11月14日(金) 13:00〜17:00(開場12:00)

会場　： なかのZERO西館小ホール

(対面及びオンラインの同時参加によるハイブリッド開催)

主催　： 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 電子航法研究所

定員　： 350名(事前登録制)

言語　： 日本語／英語(日本語字幕)

参加費： 無料

テーマ： 次世代航空モビリティの未来をささえる技術

 

この講演会では国内外のリーダーや各方面の専門家を招き、最新の研究動向や社会実装に向けた取り組みを紹介。

■プログラム

＜13:00-13:10＞

開会挨拶

電子航法研究所 所長 福島 荘之介

＜13:10-13:25＞

【特別講演】CARATS2040で目指す将来の航空交通システム

国土交通省 航空局 交通管制部長 山下 雄史

＜13:25-13:55＞

次世代航空モビリティの交通管理について

国土交通省 航空局 交通管制部 交通管制企画課 マルチ航空モビリティ交通管制調整室 室長 菅 康博

＜13:55-14:10＞

休憩

＜14:10-14:40＞

Key Aspects on Radar System Architectures with Software-Defined-Radio

Prof. Dr.-Ing. habil. Robert GeiseFaculty of Digital Transformation, Leipzig University of Applied Sciences

ソフトウェア無線によるレーダシステムの新たな側面

ライプツィヒ応用科学大学 ディジタルトランスフォーメーション学部 教授 ロバート ガイゼ

＜14:40-15:10＞

ミリ波帯マルチスタティック測距を用いたドローン探知技術の研究開発

電子航法研究所 監視通信領域上席研究員 二ッ森 俊一

＜15:10-15:25＞

休憩

＜15:25-15:55＞

次世代エアモビリティの社会実装に向けた取り組み

株式会社Soracle運航部 兼 経営企画部 山本 健太

＜15:55-16:25＞

大阪・関西万博後のバーティポート運営事業展開に向けた取組み

オリックス株式会社 法人営業本部 国内事業推進部 モビリティイノベーションチーム 生出 翔太

＜16:25-16:55＞

ANAホールディングスが描くエアモビリティの現状と未来展望

ANAホールディングス株式会社 未来創造室 モビリティ事業創造部 エアモビリティ事業チーム マネージャー 原口 祐樹

＜16:55-17:00＞

閉会挨拶

電子航法研究所 研究統括監 山口 茂彦

