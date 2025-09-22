令和7年11月14日開催！海上・港湾・航空技術研究所 電子航法研究所「次世代航空モビリティの未来をささえる技術」をテーマとした講演会
国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 電子航法研究所は「次世代航空モビリティの未来をささえる技術」をテーマとした講演会を令和7年11月14日に開催します。
日時 ： 令和7年11月14日(金) 13:00〜17:00(開場12:00)
会場 ： なかのZERO西館小ホール
(対面及びオンラインの同時参加によるハイブリッド開催)
主催 ： 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 電子航法研究所
定員 ： 350名(事前登録制)
言語 ： 日本語／英語(日本語字幕)
参加費： 無料
テーマ： 次世代航空モビリティの未来をささえる技術
この講演会では国内外のリーダーや各方面の専門家を招き、最新の研究動向や社会実装に向けた取り組みを紹介。
■プログラム
＜13:00-13:10＞
開会挨拶
電子航法研究所 所長 福島 荘之介
＜13:10-13:25＞
【特別講演】CARATS2040で目指す将来の航空交通システム
国土交通省 航空局 交通管制部長 山下 雄史
＜13:25-13:55＞
次世代航空モビリティの交通管理について
国土交通省 航空局 交通管制部 交通管制企画課 マルチ航空モビリティ交通管制調整室 室長 菅 康博
＜13:55-14:10＞
休憩
＜14:10-14:40＞
Key Aspects on Radar System Architectures with Software-Defined-Radio
Prof. Dr.-Ing. habil. Robert GeiseFaculty of Digital Transformation, Leipzig University of Applied Sciences
ソフトウェア無線によるレーダシステムの新たな側面
ライプツィヒ応用科学大学 ディジタルトランスフォーメーション学部 教授 ロバート ガイゼ
＜14:40-15:10＞
ミリ波帯マルチスタティック測距を用いたドローン探知技術の研究開発
電子航法研究所 監視通信領域上席研究員 二ッ森 俊一
＜15:10-15:25＞
休憩
＜15:25-15:55＞
次世代エアモビリティの社会実装に向けた取り組み
株式会社Soracle運航部 兼 経営企画部 山本 健太
＜15:55-16:25＞
大阪・関西万博後のバーティポート運営事業展開に向けた取組み
オリックス株式会社 法人営業本部 国内事業推進部 モビリティイノベーションチーム 生出 翔太
＜16:25-16:55＞
ANAホールディングスが描くエアモビリティの現状と未来展望
ANAホールディングス株式会社 未来創造室 モビリティ事業創造部 エアモビリティ事業チーム マネージャー 原口 祐樹
＜16:55-17:00＞
閉会挨拶
電子航法研究所 研究統括監 山口 茂彦
