£Ê£²¿å¸Í¡¢²÷¿Ê·â¤Ï±Ä¶ÈÌÌ¤Ç¤â¡Ä½é¤Î¥æ¥Ë¹¹ðÁ´£¸¤«½ê¡È´°Çä¡ÉÈ¯É½¡Ö¹¹ðÎÁ¼ýÆþ¤Ï²áµîºÇ¹â¹¹¿·¤Î¸«¹þ¤ß¡×
¡¡£Ê£²¿å¸Í¤Ï£²£²Æü¡¢º£µ¨¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¹¹ð¡Ê·×£¸¤«½ê¡Ë¤¬´°Çä¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¹Ô¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¹¹ð·Ç½Ð¥ë¡¼¥ë¡Ê£²£°£²£°Ç¯¡Á¡Ë¤Ç¤Î´°Çä¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤á¤Æ¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Î¹¹ðÎÁ¼ýÆþ¤Ï£²£°£²£µ¥·¡¼¥º¥ó¤â²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡¢³Æ¼ï¹¹ð¡¦ÇÞÂÎ¡¦´ë²èÅù¤Ø¤Î¤´¶¨»¿¤ò»ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼³Æ¼Ò¤Î³§ÍÍ¤Ø¡¢²þ¤á¤ÆÆüº¢¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè£³£°Àá¤Þ¤Ç¤ò½ª¤¨¡¢¾¡¤ÁÅÀ£µ£µ¤Ç¼ó°Ì¡Ê£±£µ¾¡£µÇÔ£±£°Ê¬¤±¡Ë¤ËÎ©¤Ä¿å¸Í¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î£Ê£±¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£