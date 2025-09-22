竹原慎二「やられたわ」“土日”駐車場の料金にさまざまな声「都会は高い」「長時間、停めすぎです（笑）」
元ボクシング世界王者の竹原慎二（53）が、22日までに自身のインスタグラムを更新。驚きの駐車場料金を明かした。
【写真】1時間350円？、竹原慎二の“高額”料金の表示
竹原は投稿で、「駐車場マジックにやられたわ」とコメント。2枚の写真を公開し、1枚目は「20650」と表示された駐車料金の前で苦い表情をしたショット。2枚目は画面のショットで、入庫時刻が9月20日16：44で、出庫時刻が9月21日21時台であることがわかる内容となっている。
この投稿に「高いですね」「都会の駐車料金は高い」「タクシー使うのとどっちが安いのか考えちゃいますね」「俺も神谷町で16000円くらいました」「高いと言うより、長時間、停めすぎです。(笑)」「700円/H」「料金シミュレーションで同額になりました」「土日は最大料金の適用なし！」などと、様々な声が集まった。
竹原は、元プロボクサー・タレント。 1972年1月25日生まれ、広島県出身。A型。1989年5月、『但野正雄戦』でプロデビューを飾る。95年に 『WBA世界ミドル級』でチャンピオンを獲得。96年10月、引退後、タレントに転身。00年、バラエティ番組『ガチンコ!』のメイン企画“ファイトクラブ”などで活躍した。
