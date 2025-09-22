数々の作品で芯の強い女性を演じてきた伊藤沙莉（さいり）が、公開中の「風のマジム」（芳賀薫監督）で、純沖縄産のラム酒を造ろうと奮闘する会社員を演じている。

未知の世界に飛び込んでいく役柄は「今までとテイストが少し違う」と話す。（石塚恵理）

通信会社の契約社員として働くまじむ（伊藤）は、社内でベンチャー（新規事業）のアイデアを募集するコンクールが行われることを知る。仕事後に通うバーで、サトウキビを原料としたラム酒の味に魅了されたことを機に、まじむは沖縄産ラム酒の製造事業をコンクールに提案しようと思いつく。

沖縄でラム酒の製造を始めた女性の実話を基にした、原田マハの同名小説が原作。日本初の女性弁護士がモデルのヒロインを演じたＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」にも通ずる、道を切り開く女性の物語だが、以前と違う新鮮さも感じたという。

「情熱のままに突き動かされていくタイプではなくて、ただ沖縄とお酒が好きということを軸に、思いつきで動き始める。今までの役とは違った強さの持ち主だなと思いました」

沖縄産ラム酒を造るという夢を持ってから、まじむはデータ入力やコピーといった簡単な仕事ではなく、工場の候補地となる南大東島を訪れたり、醸造家に協力を依頼したりと自ら率先して行動し始める。豆腐店を営むおばあ（高畑淳子）とおかあ（富田靖子）に見守られ、時には活を入れられながら、夢に向かって進んでいく。

サクセスストーリーだが、まじむや周りの人々がまとうおおらかな空気感のおかげか、急進的な印象は受けない。「まじむって熱さや強さも持っているけど、基本的にはお気楽なんです。だからこそ、自分の意見を押し通すんじゃなくて、色々なことをスポンジみたいに吸収していける」

その姿勢は、自身の芝居との向き合い方にも共通すると感じた。「そもそも演技プランを立てることがすごく苦手。衣装やメイク、監督の考えなどからたくさんヒントを得て役を作っていくものだと思うので、現場で実際に動いてみなくちゃわからない。台本を読んで言いづらいと感じたせりふも、動きながらだと、するっと言えたりするんですよ」

「究極のイエスマン」と自称するほど、断るのが苦手。映画、ドラマ、舞台とスケジュールがぎっしり埋まる中、苦心するのは出演オファーを断ることだ。やりたくない役や作品を聞いてみると、「基本ない」と言い切った。

「脚本を読んで『どひゃー』と思っても、やりたくないとはあまり思わない。それこそやってみなきゃわからない。やってみたらどうなるんだろうっていう自分への期待もありますね」