IVEレイがIVE流メークを伝授「チークを入れる前にハイライトで…」
韓国の6人組ガールズグループ「IVE（アイヴ）」の日本人メンバーのレイ（21）が22日、都内で「LUNA×IVE REI グラインディングコンシールバターイベント」に登壇した。
「LUNA（ルナ）」はレイがアンバサダーを務める韓国発のメーク専門ブランド。必要な分を削り出して使うコンシーラー「グラインディングコンシールバター」が10月3日から日本で販売開始される。
レイは「キービジュアルの撮影の雰囲気に合わせて、かわいらしいワンピースを選んできました」と、白いノースリーブのミニワンピースで登場した。普段からメークを楽しんでおり「できるだけ軽く、自然に見せることを大切にしている」と明かした。
メンバーともよくメークの話をするという。「最近の韓国では、チークを入れる前にハイライトでほおの周りを明るくするのがはやっていて、チークがよりきれいに発色すると思います。IVE流メークアップです」と話し、「グラインディングコンシールバターの00号（ピンクブライト）がまさにハイライトカラー。これを先に塗って、上にポイントでチークを塗るとすてきな仕上がりになります。ぜひ試して」とおすすめの使い方を紹介した。
最後に「これから私とLUNAは日本でもっと幅広い活動をするので、ぜひ期待をお願いします」とあいさつした。