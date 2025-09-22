女優本上まなみ（50）が21日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。夫とどのように呼び合っているかを話した。

人気絶頂の27歳で、18歳年上の雑誌編集者と電撃結婚した。MC井桁弘恵（28）から「お互いなんて呼び合っているんですか？」と尋ねられた本上は「私が夫を呼ぶときは『おやびん』って呼んでます。夫は私のこと『ちびまる』って呼んでいます」と話した。

これを受けMC山崎育三郎（39）が「おやびん？ちびまる？」と仰天し、スタジオは笑いに包まれた。

続けて山崎が「『そう呼ぼうね』どういう流れで？」と問いかけると本上は「ラブラブとか仲良しとか、そういうのが割と気恥ずかしいタイプだから、その照れ隠しみたいなのあるのかなと思いますね」と告白。井桁が「それ、照れ隠せてます？」とふると再度スタジオからは笑いが漏れた。

また、井桁が「お子さまからは何と呼ばれてますか？」と質問すると本上は「『とうべえ』『かあべえ』と呼んでいるかな」と明かすと山崎が「かあべえ、ちびまる、おやびん。めちゃくちゃ気になりますよ、呼び方。かわいいですけどね」と話した。