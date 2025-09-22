インテル・マイアミの37歳MFセルヒオ・ブスケツは今季限りで現役引退へ…… バルセロナやスペイン代表で長年活躍
長年バルセロナやスペイン代表で活躍した37歳のベテランMFは現役生活に終止符を打つようだ。
『COPE』のナチョ・ガルシア氏によると、インテル・マイアミで活躍する37歳の元スペイン代表MFセルヒオ・ブスケツは今季限りでの現役引退を決断したという。
バルセロナの下部組織出身で2008年9月に同クラブのトップチームに昇格したブスケツ。バルセロナでは公式戦通算713試合に出場するなど、クラブの象徴として活躍。在籍時にはリーガ・エスパニョーラ9回、UEFAチャンピオンズリーグも3回制覇するなど、バルセロナのパスサッカーを体現する選手として君臨した。スペイン代表としても143試合に出場した経験を持つブスケツは2010年の南アフリカW杯では優勝に貢献するなど、同国の歴史に残る選手と言って良いだろう。
バルセロナ、そしてスペイン代表の黄金時代を長年支えたブスケツ。未だ正式発表はされていないが、仮に現役引退が決定となればサッカー界にとっては少々寂しいニュースになるだろう。
