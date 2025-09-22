プレミアリーグ第5節、アーセナルはホームにマンチェスター・シティを迎えた。試合は9分にアーリング・ハーランドのゴールによりシティがリードを手にしたが、後半アディショナルタイムにガブリエウ・マルティネッリが値千金の同点弾をゲットし、1-1のドローで終えている。



この試合で、ミケル・アルテタ監督はハーフタイムに2人の選手交代を行なっている。ノニ・マドゥエケに代えて負傷から戻ったブカヨ・サカ、ミケル・メリーノに代えてエベレチ・エゼを投入した。





戦術的な問題と思われていたが、どうやらそれだけではなかったようだ。試合後、アルテタ監督はマドゥエケに負傷があったことを明らかにした。記者会見で交代について問われると「いや、彼は試合のかなり早い段階で問題を抱え、試合を続行できるほど良くなかったのだ」と語っている。また『BBC』のインタビューでは、交代について次のように語った。「ノニの交代は怪我のため、そしてエブス（エゼ）の交代出場も必要だった。相手のプレイの仕方や動き、そして我々がスペースを見つけることが必要だった。彼が我々に違いをもたらしてくれる選手だと信じていた。繰り返しになるが、フィニッシャーの活躍には非常に満足している」アルテタはエゼの交代出場の必要性とともに、マドゥエケには負傷があったと認めた。サカの復帰と入れ替わるように、問題を抱えてしまった様子のマドゥエケ。鋭角なドリブル突破はインパクトを残していただけに度合いが気になるところだが、新たにアーセナルの負傷者のグループに加わってしまうのだろうか。