「スタンダードプロダクツ」で笠間焼が買える！550円から揃う、おしゃれなうつわシリーズが登場
「Standard Products（スタンダードプロダクツ）」に、茨城県を代表する伝統工芸「笠間焼」シリーズが新登場。
なんと税込550円から購入できる、全10種のアイテムが、一部店舗を除く全国の店舗で9月下旬より順次発売されます。
「おしゃれな和食器が欲しい」「長く使えて丈夫なうつわが欲しい」という人は必見ですよ。
「スタンダードプロダクツ」で笠間焼が買えちゃう
スタンダードプロダクツに登場したのは、オリジナルの「笠間焼」シリーズ。
窯元「向山窯（こうざんがま）」とのコラボから生まれたアイテムで、5色の釉薬を使った「笠間焼」の茶碗と小皿、全10種がそろいます。
鉄分を含む笠間の土を使う「笠間焼」は、丈夫で土の温かみがあり、釉薬による表情の違いを楽しめるのが魅力。
土づくりから成形、乾燥、素焼き、施釉（釉薬を塗布すること）、本焼きまで、一つひとつ手作業で作られるといいます。
すべて1点ものだから、ぜひ店頭で実物を確かめてみてくださいね。
うつわはすべて職人さんの手作りだよ
「向山窯」は、国が認定する笠間焼伝統工芸士が5名いる、約半世紀続く窯元です。
かつて熟練の職人さんは、手作りで1日に千個以上ものうつわをつくり上げたといいます。
笠間焼の職人にとって大切な、同じものを手作りで繰り返し、数多く仕上げるという大切な技術は、現在学ぶ機会が少なくなっているのだとか。
今回のシリーズは、若手職人が技術を磨き、スピーディーに作陶する経験を得ることで、次世代の職人育成につなげる想いもあるそうですよ。
小皿とお茶碗、両方ゲットしたいよね〜
「笠間焼小皿」（税込550円）は、直径約10cmの小ぶりサイズ。
お醤油皿や薬味皿として、テーブルを華やかにしてくれそうですね。
「笠間焼茶碗」（税込1100円）は、直径約12cm。
お茶碗にちょうどよさそうな大きさで、いつものご飯がもっとおいしくなる予感です。
『白』『黒』『黒マット白萩（しらはぎ）』『白萩緑』、ザラついた手触りが特徴の『伊羅保（いらぼ）』の全5種がラインナップ。
スタンダードプロダクツの「笠間焼」全10種からお気に入りをゲットしよ
税込550円から笠間焼のうつわをゲットできちゃうなんて、買わない手はない…！
ぜひお早めに、近くのスタンダードプロダクツへ足を運んでみてはいかがでしょう。
特設ページ
https://standardproducts.jp/
向山窯 笠間焼公式Instagram
@kouzangama.kasamayaki
参照元：株式会社大創産業 プレスリリース
