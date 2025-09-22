“ミリオンバンド”DEEN・池森秀一、急性虫垂炎のため緊急入院→退院を報告 近影も「この先も歌に蕎麦にゴルフに全力投球できるように…」
ロックバンド・DEENのボーカル・池森秀一（55）が22日、自身のSNSを更新。退院したことを報告した。
【写真あり】元気そうでよかった…急性虫垂炎のため緊急入院→退院を報告したDEEN・池森秀一の近影
池森は19日、池森がプロデュースするそば店「池森そばショップ」の公式SNSで急性虫垂炎のため緊急入院したことを報告。予定していたイベント出演を見合わせ、謝罪していた。
この日の投稿では、近影とともに「皆さん、ご心配をおかけしました。急性虫垂炎で入院していましたが、無事に退院することができました。また、温かい励ましのメッセージも本当にありがとうございました]と報告。「少し静養させていただいて、この先も歌に蕎麦にゴルフに全力投球できるように、しっかり準備をして戻ってきます^^」と伝えた。
続けて、「腸もホールインワンにビックリしちゃったのかもしれませんね^-^」と先日ゴルフで、キャリア初のホールインワンを出したことに言及。「これからもよろしくお願いします」と伝えた。
【写真あり】元気そうでよかった…急性虫垂炎のため緊急入院→退院を報告したDEEN・池森秀一の近影
池森は19日、池森がプロデュースするそば店「池森そばショップ」の公式SNSで急性虫垂炎のため緊急入院したことを報告。予定していたイベント出演を見合わせ、謝罪していた。
この日の投稿では、近影とともに「皆さん、ご心配をおかけしました。急性虫垂炎で入院していましたが、無事に退院することができました。また、温かい励ましのメッセージも本当にありがとうございました]と報告。「少し静養させていただいて、この先も歌に蕎麦にゴルフに全力投球できるように、しっかり準備をして戻ってきます^^」と伝えた。
続けて、「腸もホールインワンにビックリしちゃったのかもしれませんね^-^」と先日ゴルフで、キャリア初のホールインワンを出したことに言及。「これからもよろしくお願いします」と伝えた。